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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كبير على كورنيش مطروح في أول ايام عيد الفطر

صلاة العيد
صلاة العيد

شهد كورنيش مدينة مرسي  مطروح اليوم  الاثنين  فى أول  أيام عيد الفطر  إقبالا كبيرا من أهالى مطروح وزوار المحافظة  للاحتفال بالعيد  لتعود الحياة لكورنيش مطروح بعد 6 أشهر فى موسم الشتاء.

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صدى البلد رصدت خلال بث مباشر من الكورنيش خروج عشرات الأسر بمطروح على الكورنيش فى أجواء من البهجة والسعادة بالإضافة إلى وجود زحام من السيارات على الكورنيش.


وحرصت الأسر على التقاط الصور التذكارية على الكورنيش وعلى الألسنة البحرية وألتى استقبلت اعداد كبيرة.

كانت  محافظة مطروح قد أعلنت عن تنظيم عدد من الفعاليات خلال  عيد الفطر المبارك. ومنها بحديقة كليوباترا العامة مع تنظيم برنامج الفعاليات على مدار ثلاثة أيام العيد  وذلك على فترتين الاولي الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا ويشمل البرنامج الترفيهي استعراض الحصان و التنورة 
واستعراض أطول رجل في العالم ومسابقات أطفال  ومسرح العرائس والارجوز واستعراض حسنين ومحمدين  والانيميشن للأطفال والمسكات كرتونية ومسك مستورد الباندا.


تشمل الفترة  المسائية من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 10 مساء فقرات فنية للمطربة  المطربة بسمة  فقرة التنورة المضيئة الفاى رشو  و شمشون والقوة الخارقة  والدودة الشقية.


بينما يشمل برنامج  ثانى ايام العيد بحديقة كليوباترا العامة  ورشة فنية للاطفال مقدمة من قصر ثقافة مطروح و العاب ترفيهية تابعة الشباب والرياضة ومبارة كرة قدم بالملعب الخماسى بالحديقة  


ومسابقة سباحة وحفل  فنى مقدم من قصر ثقافة مطروح 
ويشمل برنامج ثالث ايام العيد بحديقة كليوباترا العامة 
ورشة فنية للأطفال مقدمة من قصر ثقافة مطروح   مباراة كرة قدم بالملعب الخماسى بالحديقة.
حفل عرض فنى مقدم من قصر ثقافة مطروح .

https://fb.watch/cLcBoPpqRN/

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