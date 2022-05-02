اكتشاف جاسوس روسي في هيئة الأركان الأوكرانية.. الاحتلال الإسرائيلي يغلق الضفة وغزة اعتبارا من الغد.. الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

قيس سعيد:

قوى الردة تسعى إلى ضرب الدولة

استهداف مصفاة نفط في أربيل شمالي العراق بالصواريخ

الولايات المتحدة تدعو زعماء دول المحيط الهادئ إلى البيت الأبيض

أبرزت صحف الكويت الصادرة صباح اليوم إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة، وتابعت تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

في الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الراي" إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن نيته تشكيل لجنة تتولى الاشراف على حوار وطني والتأسيس لجمهورية جديدة.

وقال إنه سيتم تكليف لجنة بإدارة الحوار الوطني والذي ستشارك فيه المنظمات الوطنية ويستثنى منه «من خربوا وجوعوا ونكلوا بالشعب».

وأضاف: «ستعمل هذه اللجنة على تأسيس جمهورية جديدة على أن تنهي أعمالها في وقت وجيز وخلال أيام معدودة لأن القضايا والاختيارات واضحة».

واتهم سعيد أطرافا لم يسمها، ووصفها بـ«قوى الردة»، بأنها «تسعى إلى ضرب الدولة»، محذراً من أن «هذه الأطراف تقوم باختلاق الأزمات وتأليب الخارج ضد تونس وتقدم أرقاما خيالية ومغلوطة على لسان من يقدمون أنفسهم خبراء».

وشدد على أن هذه الأطراف «لن تشارك في الحوار الوطني»، معتبراً «أن الأزمات وخطاب الأزمات الذي يردد كل يوم هو أداة من أدوات الحكم عند من يحاولون اسقاط الدولة والعبث بمقدراتها والعبث بحريات الشعب».

وذكرت صحيفة "القبس" أن أن مصفاة للنفط غربي أربيل بالعراق تعرضت لاستهداف بالصواريخ، ما أدى إلى تسجيل أضرار جراء نشوب حريق داخلها فيما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان إن أحد الصواريخ أصاب خزاناً رئيسياً بمصفاة شركة «كار» الواقعة بمنطقة «كوركوسك» في قضاء «خبات» بمحافظة أربيل التابعة لإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي البلاد ما أدى إلى اندلاع حريق بداخلها، لكن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة عليه.

وأضافت أن صاروخاً آخر سقط على السياج الخارجي للمصفاة دون تسجيل خسائر بشرية واصفة منفذي الهجوم بأنهم «عصابات الإرهاب والجريمة الذين يحاولون تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشآت النفطية في البلاد حيث أن هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديداً».

وأشارت إلى أن قوة أمنية انطلقت بعد الحادث للبحث عن المنفذين ومنصات الاطلاق موضحة أنها عثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة «سهل نينوى» المجاورة وتم التعامل معها وابطال مفعولها.

ونقلت صحيفة "السياسة" عن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي تأكيده على جهوزية القوى الأمنية على المستويات الأمنية واللوجستية كافة، للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل.

وقال مولوي خلال اجتماع لمجلس الأمن المركزي في الوزارة: “نجتمع اليوم قبل 15 يوما من موعد الانتخابات النيابية لوضع الترتيبات والخطة الأمنية لإنجاحها”، مشيرا إلى أن هناك إصرارا وجهوزية على إنجاح العملية الانتخابية.

ولفت إلى عقد لقاءات ثنائية مع كل الأجهزة الأمنية لتنسيق الخطة بين كل الأجهزة الأمنية، موضحا أن الاستعداد والجهوزية قائمان ليوم الانتخاب وما قبله.

وبحسب صحيفة "الوطن"، أعلن الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر بقطاع غزة في الفترة بين 3 إلى 6 مايو الجاري، التي تشهد الاحتفال بذكرى تأسيسه.

جاء ذلك في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد. وقال الجيش إنه تقرر "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) وإغلاق المعابر مع قطاع غزة". وأوضح أن الإغلاق سيبدأ مساء الثلاثاء 3 مايو، فيما سيجري رفعه وإعادة فتح المعابر يوم الجمعة 6 مايو.

وخلال فترة الإغلاق "سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق (الفلسطينية غسان عليان)"، وفق المصدر ذاته.

دوليا، نقلت "القبس" عن كورت كامبل المنسق الأمريكي لشؤون المحيطين الهندي والهادي اليوم الإثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم تكثيف التواصل الدبلوماسي مع دول جزر المحيط الهادي، بما في ذلك دعوة زعماء المحيط الهادي إلى البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا العام.

وتأتي رسالة كامبل، التي تم توضيحها خلال قمة للأعمال بين الولايات المتحدة ونيوزيلندا، وسط تزايد المخاوف بشأن التبعات الأمنية لتوسيع الصين لوجودها في المنطقة والتي أكدها اتفاق وقعته بكين مع جزر سولومون الشهر الماضي.

ولفت كامبل في اتصال من واشنطن العاصمة للحاضرين في القمة في أوكلاند، إلى أنه إلى جانب استضافة زعماء الجزر تعتزم الولايات المتحدة تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول المحيط الهادي التي لم تشهد تواجداً للسفراء أو تواصلاً منذ عشرات السنين.

وقال كامبل «لكي تكون الولايات المتحدة فعالة في المحيط الهادي، علينا أن نفعل المزيد وبذل المزيد في المجالات المهمة لسكان جزر المحيط الهادي».

وقالت "الأنباء" إن تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن تفجير استهدف حافلة تقل ركابا قتلت فيه امرأة في العاصمة الأفغانية.

وقالت شرطة كابول إن امرأة قتلت وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم على هذه الحافلة، الذي يعد ثاني هجوم خلال يومين بعد تفجير مسجد بكابول خلال يومين، مع تصاعد المخاوف الأمنية خلال عطلة عيد الفطر.

وجاء في بيان «فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على حافلة للرافضة المشركين، في الناحية 6 بمدينة كابل، ما أدى الى إعطابها ومقتل وإصابة نحو 10 منهم».

وبحسب "الوطن"، قالت السلطات الأمنية الأوكرانية إنها اكتشفت خلية من الجواسيس الروس.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية أن أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال مساء أمس الأحد إن أحد الجواسيس يعمل في هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

ولم يكشف عن تفاصيل بشأن عدد أو أعضاء خلية التجسس. ومع ذلك ذكر أريستوفيتش أحد الأهداف المزعومة للخلية.

وأوضح أن أفراد الخلية كان من المفترض أن يقوموا "بإسقاط طائرة ركاب فوق روسيا أو بيلاروس ثم يقولون إن أوكرانيا هي المسؤولة".

وأضاف أن الخطة كانت تتضمن استخدام صواريخ مضادة للطائرات من المخزونات الأوكرانية.