مجربات "الفتح" .. أسرار لا تعرفها عن سورة أحبها النبي

مجربات سورة الفتح .. يغفل كثيرون عن مجربات سورة الفتح، وفضلها وسبب نزولها، ولماذا أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن خلال التقرير التالي نسلط الضوء على مجربات سورة الفتح وفوائدها.

وفي فضل قرأتها جاء عَنْ ‏‏أَنَسٍ ‏‏أَنَّهَا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَرْجِعَهُ مِنْ ‏ ‏الْحُدَيْبِيَةِ ‏ ‏وَأَصْحَابُهُ يُخَالِطُونَ الْحُزْنَ وَالْكَآبَةَ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَسَاكِنِهِمْ وَنَحَرُوا ‏ ‏الْهَدْيَ ‏ ‏بِالْحُدَيْبِيَةِ ‏ ( إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا).. ‏ ‏إِلَى قَوْلِهِ ( ‏‏صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ‏)‏. قَالَ : لَقَدْ ‏ ‏أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَتَانِ هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا جَمِيعًا ) [رواه أحمد].

وعن أنس قال:لما رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسكنا فنحن بين الحزن والكآبة أنزل الله عز وجل : "إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ". فقال رسول الله : " لقد أُنْزِلَتْ عَليَّ آية هي أحب إليَّ من الدنيا وما فيها كلها" وقال : عطاء عن ابن عباس:أن اليهود شمتوا بالنبي والمسلمين لما نزل قوله " وَمَا أدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي ولاَ بِكُمْ ". وقالوا : كيف نتبع رجلا لا يدري ما يُفْعَلُ به ؟ ؛ فاشتد ذلك على النبي ؛ فأنزل الله تعالى "إنَّا فَتحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيغفرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبكَ وَمَا تَأخَّرَ" .

مجربات سورة الفتح

سورة الفتح هي سورة مدنية، عدد آياتها 29 آية، نزلت في العام الـسادس من الهجرة، وكان نزولها بعد سورة الجمعة، ويسبقها من حيث الترتيب في المصحف سورة محمد، وقد بدأت السورة بالحديث عن بشارة للنبي - صلى الله عليه وسلم- بفتح مكة.

كما تناولت سورة الفتح أيضًا وعد الله للمؤمنين، ووعيده للكافرين والمُنافقين، وقد خُتِمَت السورة بثلاثة أمور،هي: إرسال النبي محمد-عليه الصلاة والسلام- بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين بالرحمة على بعضهم والشدة على الكفار، وعد المُؤمنين الذين يعملون الصالحات بالمغفرة والأجر العظيم.

وسميت سورة الفتح بهذا الاسم لِما تضمنته من ذكر الفتح الذي تحقق للنبي -عليه الصلاة والسلام- والمسلمين بعد الذي اعتراهم يوم الحديبية من منع المشركين لهم من أداء المناسك، وقد وردت تسمية سورة الفتح على لسان الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم يُعرف لها اسمٌ آخرٌ، وتعددت الروايات والأحاديث التي ورد فيها ذكر سورة الفتح، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الصحابي عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- أنّه قال: «رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ علَى ناقَتِهِ، وهو يَقْرَأُ سُورَةَ الفَتْحِ يُرَجِّعُ، وقالَ: لَوْلا أنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّعْتُ كما رَجَّعَ».

وتعد سورة الفتح السورة الوحيدة التي ذكر فيها السكينة مرتين، والبشارة 3 مرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري:" لقد أنزلت علي اللية سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ :"إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك".

فلا تبخل على نفسك بالدعاء لعل الله تبارك وتعالى يكرمك بالذرية الصالحة التي أكرم بها عباده الصالحين ممن كانوا يعانون من العقم الشديد ومن التقدم في العمر ولعلك تعرف وتدرك ما أكرم الله به نبيه زكريا عليه السلام، وكيف بشر سارة زوجة نبيه إبراهيم عليهما السلام.

مجربات سورة الفتح

و سبب نزول سورة الفتح يتعلق بصلح الحديبية، وكان ابتداء الأمر حينما عزم النبي -عليه الصلاة والسلام- على أداء مناسك العمرة، فتوجه إلى مكة المكرمة مُحرمًا وساق الهدي معه، وحينما علمت قريش بمقدم النبي تجهزت لقتاله وبعثت رسولها إلى النبي، فبعث -عليه الصلاة والسلام- عثمان بن عفان رسولًا إليهم ليبين لهم أنه ما جاء إلا مُحرمًا معظمًا بيت الله الحرام، وأنه لا يريد قتالًا، إلا أن قريشًا حبست عثمان بن عفان ووصل الخبر إلى المسلمين بأنّه قُتل.

فدعا النبي المسلمين إلى مبايعته على قتال الأعداء والصبر على ذلك، ثم وصلت أخبار إلى النبي تؤكد سلامة عثمان من القتل، وحينما علمت قريش بأمر البيعة وأظهرت نوايا الصلح فبعثت سهيل بن عمرو للنبي - صلى الله عليه وسلم- ليعرض عليه الصلح فوافقه النبي، وعُقدت بين الفريقين معاهدةٌ عُرفت بصلح الحديبية، وقد أظهر مرونةً كبيرةً في إتمام هذا الصلح، ومن ذلك أمره لعلي ابن أبي طالب أن يكتب "باسمك اللهم" بدلًا من "بسم الله الرحمن الرحيم" حينما اعترض عليها سهيل بن عمرو، وكذلك كتابته "محمد بن عبد الله" بدلًا من "محمد رسول الله"، وبعد إتمام الصلح تحلل النبي من إحرامه، فحلق رأسه، ونحر هديه، ثم ارتحل عن الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة.



فوائد سورة الفتح

تضمنت سورة الفتح العديد من الفوائد والمقاصد، منها:

بدأت السورة الكريمة بذكر الفتح المبين والتأييد العظيم الذي من به الله -تعالى- على رسوله وعلى المؤمنين.

بيان حُسن العاقبة التي ظفر بها المسلمون بصلح الحديبية، فقد أزال الله الحزن من قلوب المؤمنين الذي أصابهم بسبب عدم أداء العمرة ومنحهم في المقابل السكينة والطمأنينة.

التأكيد على أن تحقيق الإيمان في قلوب الناس وانتشار الخير والطاعات وتعظيم الله -تعالى- كانت نتيجةٌ من نتائج بعثة النبي -عليه الصلاة والسلام-.

التأكيد على مكانة النبى - صلى الله عليه وسلم- عند الله؛ فقد بشره الله بفتوحاتٍ كثيرةٍ تعقب صلح الحديبية.

التأكيد على حقيقة البيعة التي حصلت يوم الحديبية، وبيان أنّها مبايعةٌ لله على القتال والاستشهاد في سبيله، وقد أيّد الله تلك البيعة بنصره وتمكينه للمسلمين.

بيان صفات المنافقين المتخلفين عن المشاركة في صلح الحديبية، ومن تلك الصفات: سوء ظنهم بالله، وجُبنِهم.

ذكر أصحاب الأعذار الذين يُباح لهم ترك القتال والتخلف عنه، وبيان رفع الحرج والإثم عنهم.

الثناء على المؤمنين الذين بايعوا الرسول -عليه الصلاة والسلام-، وذكر صفات النبي والذين آمنوا معه، وبيان أن تلك الصفات مذكورةٌ في التوارة والإنجيل من قبل، وذكر ما أعده الله من الأجر العظيم والثواب الحسن لمن آمن منهم وعمل الصالحات.

دعاء سورة الفتح للحمل

قال رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب سورة الفتح خاصة وأنها نزلت في وقت حرج حيث كان الصحابة في شدة وضيق وكانوا ممنوعين من دخول البلد الحرام والمسجد الحرام، وكانوا يأتون معتمرين وأهل مكة يمنعوهم من أداء الفريضة الآلهية.

وأوضح عبدالمعز خلال برنامج لعلهم يفقهون، على فضائية دي ام سي، أن هذه الآية في سورة الفتح هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" من يقرأها يجد السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، مشيرا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه قال للصحابة انزلت عليا آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها.

كما تعد سورة الفتح السورة الوحيدة التي ذكر فيها السكينة مرتين، والبشارة 3 مرات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري:" لقد أنزلت علي اللية سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ :"إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك".

فلا تبخل على نفسك بالدعاء لعل الله تبارك وتعالى يكرمك بالذرية الصالحة التي أكرم بها عباده الصالحين ممن كانوا يعانون من العقم الشديد ومن التقدم في العمر ولعلك تعرف وتدرك ما أكرم الله به نبيه زكريا عليه السلام، وكيف بشر سارة زوجة نبيه إبراهيم عليهما السلام.

ومن الدعاء للحمل ما يلي:

- اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم فى العالمين إنك حميد مجيد.

- اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقنى الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.

- اللهم إنى أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال و الاكرام أن ترزقنى الذرية الصالحة.

- اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ ان ترزقنى الذرية الصالحة.

- ربِ لا تذرني فردًا أنت خير الوارثين.

-لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

- لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة.