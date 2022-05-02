لو خارج أول أيام العيد.. نصائح مهمة يجب اتباعها في الحر

اعتاد الكثير من الأشخاص على الخروج والتنزه مع الأهل والأصدقاء في أول أيام عيد الفطر، ولكن تشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين، أول يوم العيد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويمكن أن تسبب موجة الحر الشديدة العديد من الآثار الضارة على صحتنا، بدءًا من الجفاف، مما يؤدي إلى التشنجات والإجهاد الحراري وضربة الشمس، ولذلك يجب ممارسة بعض الوقاية لتقليل التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على صحتك أثناء الخروج ولتحمل ارتفاع درجة الحرارة.

نصائح عند الخروج في الحر

ووفقا لموقع news18 نستعرض نصائح هامة عند الخروج في أول أيام العيد.

1- الترطيب

الحفاظ على رطوبة الجسم هو الحل الوحيد لتحمل الحرارة، يجب أن تضاعف استهلاكك من المياه هذا الصيف ليس فقط عن طريق شرب الماء ولكن أيضًا عن طريق تضمين الفواكه والخضروات المرطبة في نظامك الغذائي.

تتوفر بعض الفواكه والخضروات مثل البطيخ أو الخيار أو الطماطم أو الشمام على نطاق واسع خلال فصل الصيف.

2- تجنب الكافيين

بقدر ما نحب الشاي والقهوة أول شيء في الصباح، يجب أن نضع قيودًا معينة على عدد الأكواب التي نستهلكها يوميًا، وذلك لأن المشروبات التي تحتوي على الكافيين معروفة جيدًا بأنها تجفف الجسم.

3- تناول البذور

قليل من البذور مثل بذور الشمر وبذور الكمون تساعد على تبريد الجسم ويمكن استهلاكها إما عن طريق إضافتها إلى العصائر أو تناولها مباشرة مع الماء في الصباح.

4- نظام غذائي سائل

حاول تضمين عصائر خضروات مختلفة في وجبتك يوميًا، يمكنك دائمًا إضافة أوراق النعناع للحصول على هذا المذاق المنعش، كما أن أوراق النعناع ذات طبيعة مرطبة جدًا.