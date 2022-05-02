عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو خارج أول أيام العيد.. نصائح مهمة يجب اتباعها في الحر

الحرارة
الحرارة

اعتاد الكثير من الأشخاص على الخروج والتنزه مع الأهل والأصدقاء في أول أيام عيد الفطر، ولكن تشهد حالة الطقس اليوم، الاثنين، أول يوم العيد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

ويمكن أن تسبب موجة الحر الشديدة العديد من الآثار الضارة على صحتنا، بدءًا من الجفاف، مما يؤدي إلى التشنجات والإجهاد الحراري وضربة الشمس، ولذلك يجب ممارسة بعض الوقاية لتقليل التعرض لأشعة الشمس للحفاظ على صحتك أثناء الخروج ولتحمل ارتفاع درجة الحرارة.

أطعمة صيفية لتعزيز مناعتك ضد الامراض في الحر

هاني الناظر: نصائح مهمة للتغلب على الحر أثناء الصيام

نصائح عند الخروج في الحر

ووفقا لموقع news18 نستعرض نصائح هامة عند الخروج في أول أيام العيد.

1- الترطيب 

الحفاظ على رطوبة الجسم هو الحل الوحيد لتحمل الحرارة، يجب أن تضاعف استهلاكك من المياه هذا الصيف ليس فقط عن طريق شرب الماء ولكن أيضًا عن طريق تضمين الفواكه والخضروات المرطبة في نظامك الغذائي.

تتوفر بعض الفواكه والخضروات مثل البطيخ أو الخيار أو الطماطم أو الشمام على نطاق واسع خلال فصل الصيف.

2- تجنب الكافيين 

بقدر ما نحب الشاي والقهوة أول شيء في الصباح، يجب أن نضع قيودًا معينة على عدد الأكواب التي نستهلكها يوميًا، وذلك لأن المشروبات التي تحتوي على الكافيين معروفة جيدًا بأنها تجفف الجسم.

3- تناول البذور

قليل من البذور مثل بذور الشمر وبذور الكمون تساعد على تبريد الجسم ويمكن استهلاكها إما عن طريق إضافتها إلى العصائر أو تناولها مباشرة مع الماء في الصباح.

4- نظام غذائي سائل 

حاول تضمين عصائر خضروات مختلفة في وجبتك يوميًا، يمكنك دائمًا إضافة أوراق النعناع للحصول على هذا المذاق المنعش، كما أن أوراق النعناع ذات طبيعة مرطبة جدًا.

العيد أول يوم العيد أيام عيد الفطر درجات الحرارة موجة الحر الشديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

حكم من فاتته صلاة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

فوائد الشاي باللبن .. المشروب الرسمي لأول أيام عيد الفطر

متعافي كورونا أكثر عرضة للإصابة .. دراسة تكشف مسببات الربو

يخفض أعداد مرضى كورونا بالمستشفيات.. ما هو عقار باكسلوفيد؟

تزداد في الصيف .. تعرف على أسباب وأعراض الدوالي

الصحة العالمية تحذر من تفشي مرض الحصبة بين الأطفال مجددا

أبرزها التدخين والكحوليات.. أسباب تنشيط الخلايا السرطانية في الجسم الطبيعي.. اعرفها

ارتفاع الحرارة أول أيام عيد الفطر.. نصائح هامة لمرضى لقلب

نشرة الصحة والمرأة.. تحذير من الإفراط في تناول كحك العيد.. طرق تقليل ملوحة الفسيخ والرنجة قبل تناولها

ترشيحاتنا

المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إلقاء مخلفات خطرة في مياه النيل

الرئيس السيسي يقدم هدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك.. فيديو

إسبانيا تعلن اختراق وسرقة بيانات من هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع

الأهلي يدرس التعاقد مع خليفة معلول بتوصية من جيلبرتو

هبوط أسعار النفط أول أيام عيد الفطر.. تفاصيل وأسباب

200 ألف مصل يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالجامع الأزهر.. صور

أفضل وجبة للأطفال في العيد.. وافل بـ3 مكونات فقط

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ