أطعمة صيفية لتعزيز مناعتك ضد الامراض في الحر

بعد انتشار كورونا وتحور الفيروس بدأ الكثير في اعداد جهاز المناعة ضد الأمراض أو الالتهابات الموسمية أو الموجات الحارة وذلك من خلال الاهتمام بالاطعمة الصحية

وقد قدم موقع hindustan الأطعمة الصيفية التي يمكن أن تساعد في تهدئة الجسم ، والوقاية من الامراض ، وتعزيز المناعة.

الترطيب: يلعب الماء دورًا حيويًا في طرد السموم ويعرف باسم سائل المناعة الطبيعي. حيث يساعد شرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء يوميًا في عمليات سلسة داخليًا ويحافظ على رطوبتك جيدًا لتجنب العدوى.

المانجو: ملك الفاكهة مليء بمضادات الأكسدة مثل فيتامين أ ، ج ، ك والتي من المعروف أنها تمنع العدوى وتقلل من الإجهاد التأكسدي.

البطيخ: البطيخ هو فاكهة الصيف الشعبية التي تزودنا بالعناصر الغذائية مع الكثير من الماء. إنه خفيف على المعدة والألياف تساهم في تحسين صحة الأمعاء.

غني بالألياف وفيتامين C و B6 فهو يحارب الفيروس ويبقي الجسم بعيدًا عن العدوى.

* اجعل نصف طبقك من الخضار والفاكهة باعتبار أنها مصادر رئيسية للألياف والمغذيات الدقيقة والمعادن المهمة لبناء المناعة.

* تناول الفاكهة والخضار التي تكون في الموسم

تناول الطماطم فهي توفر حماية إضافية من أشعة الشمس لاحتوائها على مادة الليكوبين التي تمنع حروق الشمس.

يحتوي الملفوف والطماطم والخيار على الكثير من الماء للحفاظ على برودة جسمك.

* تشمل مجموعة متنوعة من الفواكه الموسمية والحمضيات مثل البابايا والمانجو والبرتقال والفراولة والليمون والبطيخ وهي مصادر غنية بالبيتا كاروتين وفيتامين C و K و E والفولات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تساعد في زيادة المقاومة ضد الأمراض.