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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراكز شباب "حياة كريمة" بأسيوط تشارك المواطنين فرحتهم بعيد الفطر المبارك

الإحتفال بالعيد في
الإحتفال بالعيد في مراكز الشباب بقرى حياة كريمة بأسيوط

استقبلت مراكز شباب  قرى حياة كريمة بمحافظة أسيوط  منذ صباح اليوم الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك أهالى القرى التى تحظى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة " وذلك لمشاركتهم فرحتهم للاحتفال بعيد الفطر. 

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وقال الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إن مشاركة مراكز الشباب تأتى بناءً على توجيهات من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة فتح مراكز الشباب أمام المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك ،وتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب وتوفير جميع وسائل الاحتفال بالعيد. 

وأشار عبد الوكيل إلى حرص القائمين على العمل فى جميع مراكز شباب حياة كريمة على توفير كافة الخدمات والوسائل والاستعداد التام للاحتفال ، حيث تضمنت مظاهر الاحتفال تقديم هدايا للاطفال وكذلك فقرات ترفيهية، وألعاب مختلفه ، وفقرة العرائس إلى جانب العديد من ألعاب الملاهى. 

ونوه إلى أنه لا يزال هناك توافد من المواطنين داخل مراكز الشباب للاحتفال بالعيد ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات داخل مراكز الشباب طوال أيام عيد الفطر المبارك. 

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أسيوط اخبار اسيوط اخبار المحافظات الرئيس السيسي عيد الفطر المبارك مراكز الشباب بأسيوط حياة كريمة

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