في أول أيام عيد الفطر..رصد تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية والحوكمة الداخلية والمراجعة بالديوان العام بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص مستغلين العطلات الرسمية و أجازة عيد الفطر المبارك وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعد على أراض زراعيه او أملاك دولة أو استكمال إعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.

واضاف المحافظ انه واصلت اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء المرور اليومي لرصد وإزاله اي تعديات مخالفه ففي مركز ومدينة الزقازيق، قامت لجان المتابعة بتنفيذ إزالة لـ ٣ حالات تعد على الأرض الزراعية ، الحاله الأولي بقريه بني عامر على مساحة ١٤٠ متر ، والحاله الثانيه بقريه النخاس علي مساحة ٣٠ متر ، والحاله الثالثه بقريه الشوبك علي مساحه ٢٥ متر وتم تنفيذ الإزاله الكليه لتلك التعديات في المهد و تطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز ومدينة بلبيس ، قامت اللجان المشكلة بالتصدي لتشوينات مواد بناء مجهزة لبناء سور بالدبش علي الأرض الزراعية علي مساحة ١٠٠ متر بناحيه عزبه شرف الدين التابعة لقريه تل روزون ، وتم إزالة مواد البناء من الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ، وبالوحدة المحلية بأولاد سيف تم إزاله شده خشبيه مجهزة لصبه سقف دور رابع بقريه نوبه التابعه للوحدة المحليه بأولاد سيف على مساحه 50 متر وتمت الإزاله كليا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مركز ومدينة الحسينية، تم إزالة مبني بالطوب الدبش الأبيض بناحية هانون علي مساحه 100 متر بناحيه الوحدة المحلية بالظواهرية وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

وفي سياق متصل، تمكنت اللجان المشكلة من رصد وازاله سور بمدينة القنايات بطول 30 متر وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي مركز ومدينه أبوحماد، تم التصدي بكل حزم وقوه لحاله بناء مخالف بناحيه قريه السعديه التابعه للوحده المحليه بالعباسه علي مساحه ١٠٠ متر عباره عن حوائط بالطوب الدبش وتم التصدي لها وازالتها علي الفور بالمهد.

وفي مركز ومدينة منيا القمح ، تم التصدى في ساعات متأخره من منتصف الليل لحالة بناء مخالف بعزبة أبو شاش التابعة للوحدة المحلية ببنى هلال عبارة عن شدة خشبية مُعدّه لصب سقف دور رابع علوى على مساحة ١٠٠م ، وعلى الفور تمت الإزالة الفورية كلياً ومصادرة الاخشاب المستخدمة في أعمال البناء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.