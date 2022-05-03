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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

7 مايو.. مأموريات الشهر العقارى تستقبل المواطنين للتسجيل

صدى البلد

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، عن موعد تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة، التى تسهل خدمات تسجيل الملكية للعقارات والشقق، وهو يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل، حيث تفتح كل مأموريات الشهر العقارى على مستوى الجمهورية فى هذا الموعد أبوابها لاستقبال المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن وزارة العدل عملت منذ فترة طويلة على تحسين خدمات التوثيق والقضاء على الزحام التى كانت تسبب فيه، والآن يتم تحسين خدمات تسجيل الملكية، من خلال تعديلات قانون الشهر العقارى الجديدة، حيث تسمح هذه التعديلات بتسجيل الملكية دون اشتراط إثبات تسلسل الملكية وسابقة تسجيل الأرض المقام عليها العقار، مؤكدا على أن هذه التعديلات نقلة نوعية فى عمل الشهر العقارى وملكية المواطنين. يذكر أن الشهر العقارى حدد مجموعة من المستندات والأوراق لتسجيل العقار وفقا لثلاثة حالات حصرتها التعديلات الأخيرة المتمثلة فى:

أولا: العقد النهائي بين البائع والمالك الحالى للشقة أو العقار وإيصال مرافق تثبت الإقامة. ثانيا: العقد العرفى أو الابتدائي يكون مر على تحريره 5 سنوات بالإضافة إلى إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة طوال هذه المدة.

ثالثا: إيصال مرافق أو ما يثبت الإقامة لمدة 15 سنة. بالإضافة إلى بعض الأوراق الأخرى منها خريطة مساحية رقمية للعقار، والنموذج المعد للتسجيل.

ومنحت تعديلات القانون حق الاعتراض من أصحاب الشأن فى حال وجود تنازع على طلب التسجيل من خلال تحديد مدة 30 يوم للفحص والإعلان ومدة 7 ايام لتقديم الاعتراض والفصل فيه، وعن الرسوم المطلوبة فقد تم تحديدها من 500 جنيه كحد أدنى و3900 جنيه كحد أقصى.

وعن الفوائد العائدة على المواطنين من عمليات تسجيل العقارات الخاصة بهم هى حماية والحفاظ على حقوق الملكية العقارية للمواطن، فضلا عن ارتفاع قيمة العقار المسجل.

المستشار عمر مروان وزير العدل الشهر العقاري قانون الشهر العقاري

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