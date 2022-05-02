في ذكرى رحيله.. إبراهيم طوقان غلب على شعره غرض الانتماء للوطن

يعتبر الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، أحد الشعراء المنادين بالقومية العربية والمقاومة ضد الاستعمار الأجنبي للأرض العربية وخاصة الإنجليزي في القرن العشرين، حيث كانت فلسطين واقعة تحت الإنتداب البريطاني.

تلقى إبراهيم طوقان، دروسه الابتدائية في المدرسة الرشيدية في القدس، وكانت هذه المدرسة تنهج نهجًا حديثًا مغايرًا لما كانت عليه المدارس أثناء الحكم العثماني، أكملَ دراسته الثانوية في مدرسة المطران في القدس عام 1919 حيث قضى فيها أربعة أعوام، حيث تتلمذ على يد "نخلة زريق" الذي كان له أثر كبير في تعليمه اللغة العربية والشعر القديم. بعدها التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1923 ومكث فيها ست سنوات نال فيها شهادة الجامعة في الآداب عام 1929.

عاد طوقان ليدرس في مدرسة النجاح في نابلس، ثم عاد إلى بيروت للتدريس في الجامعة الأمريكية حيث عمل مدرسًا للغة العربية بين عامي 1931 و1933، ثم عاد بعدها إلى فلسطين.

في عام 1936 تسلم القسم العربي في إذاعة القدس وعين مديرًا للبرامج العربية، ولكنه لم يبق طويلا هناك حيث أقيل من عمله من قبل سلطات الإنتداب البريطاني عام 1940، انتقل بعدها إلى العراق وعمل مدرسًا في دار المعلمين العالية، ثم عاجله المرض فعاد مريضًا إلى وطنه، ولقب بشاعر الجامعة.

تعلق إبراهيم طوقان منذ صغره بالقران الكريم، من بيانه وبلاغته، وعلاوة على ذلك، فقد كان دائم المطالعة لكتب اللغة والأدب العربي.

كتب إبراهيم طوقان الكثير من القصائد والأشعار لأهداف وأغراض معروفة ولكن غلب على شعره غرض الانتماء للوطن، الذي عبر فيه عن هموم الوطن وأبنائه وخاصة في الفترة التي كانت فيها فلسطين تحت سيطرة الإنجليز، انتشرت أشعاره وأناشيده الوطنية في فلسطين فعرف بشاعر فلسطين، وتخطتها إلى عموم الوطن العربي، أما الغرض الاخر الذي ابدع به فهو غرض الغزل، الذي مزج فيه عواطف الحب بعواطف الألم.

لقد استغرقت رحلة إبراهيم طوقان في هذه الحياة حوالي ستة وثلاثين عاما، قطعها طالب علم، وناظم شعر، ومعلم أجيال، وكاتبا في الصحف والمجلات والإذاعة الفلسطينية، ولكن الوضع المؤلم الذي عاشه بحكم ظروف الوطن لم يكن يمثل حزنه، وإنما كان يعاني منذ صغره من مجموعة من الأمراض التي أنهكت جسده، وجعلته ضعيف البنية بالإضافة إلى ألم في الأذن، وكان يعاني من قرحة في المعدة، والتهابات في الأمعاء، وقد صاحبته هذه الأمراض طيلة حياته فلم يسلم منها حتى جاء اليوم الذي كان يستلم فيه درجته العلمية من الجامعة الأمريكية، فقد شعر وهو على منصة الشرف بألم نغص عليه فرحته.

وعلى أي حال، فإن سنوات العمر القصيرة التي عاشها كانت مليئة بالعطاء الأدبي والنضالي، ولم يستسلم للألم حتى جاء يوم الجمعة الثاني من شهر أيار عام 1941.

وتوفي في نابلس ودفن فيها، إثر وفاته، أقيم حفل تأبين بمشاركة أدباء من أنحاء فلسطين في مدرسة النجاح الوطنية في حزيران 1941.

وعلى الرغم من مرور سنوات على وفاته، إلا أن أشعاره بقيت خالدة يرددها أبناء وطنه وأبناء العروبة كلهم، ولعل نشيد "موطني"، الذي نسمعه صباح كل يوم في ساحات المدارس ومعاهد التعليم، خير دليل على بقاء روحه وأدبه في الذاكرة.