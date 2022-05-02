أحمد عبدالملك: "شيكابالا قدم موسم إعجازي بفرقة بـ25 قرش ونادي مافيهوش 2 جنيه"

رد أحمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق، على أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، والذى أشاد بمستوى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك مقارنة بشيكابالا.

وكتب المتابع: “اللي زيزو بيقدمه من أول تجديد عقده للنهاردة يساوي اللي قدمه شيكابالا في ٢٠١١”.



ورد أحمد عيد قائلا: “مفيش مقارنة.. شيكا حاجة وزيزو حاجة.. وأنت عارف أن شيكا قدم موسم إعجازي وبفرقة بربع جنيه ونادي مفيهوش اتنين جنيه وقتها.. زيزو كمان لعيب كبير اووي”.



وتابع: "وغير أن المنافس وقتها كان فرقة تقيلة جداً غير دلوقتي خالص.. أنا حضرت شيكا في عزه ولعبت قصاده.. ملوش مالكة في الملعب".

و حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا على نظيره فريق ايسترن كومباني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقى الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا نظيره فريق انبي يوم 10 مايو الجاري فى الدورى المصرى.

ويسعى نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا، إلى مواصلة الفوز والإنتصارات على حساب الفريق البترولي من أجل الحفاظ على تصدر الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي الدوري الممتاز قبل مواجهة فريق ايسترن كومباني الليلة.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:

1 - أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك 11 هدفا

2 - جوب مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري 8 أهداف

3 - جون أوكويي إيبوكا مهاجم فريق إنبي 6 أهداف

4 - محمد هلال نجم فريق البنك الأهلي 6 أهداف

5 - مروان حمدي مهاجم فريق سموحة 6 أهداف