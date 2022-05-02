الغضبان: أدعو المواطنين للاستمتاع بإجازة عيد الفطر في بورسعيد

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد "المجمع الإسلامي بمنطقة التعاونيات بحي الزهور، برفقه اللواء حسني عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ولفيف من الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة وأبناء المحافظة.

الغضبان يدعو المواطنين للاستمتاع بإجازة عيد الفطر في شواطىء ومتنزهات وحدائق بورسعيد

وقدم المحافظ، التهنئة لكافة أبناء المحافظة، وللشعب المصري عامة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بكل الخير واليمن والبركات.

زار محافظ بورسعيد، دار قوات أمن بورسعيد، وقدم المحافظ التهنئة إلى رجال الشرطة بعيد الفطر المبارك، ، وكان في استقباله مدير أمن بورسعيد اللواء حسني عبد العزيز والقيادات الأمنية، حيث أشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

الغضبان يدعو المواطنين للاستمتاع بإجازة عيد الفطر في شواطىء ومتنزهات وحدائق بورسعيد

حرص عادل الغضبان، اليوم، على زيارة دار المسنين، لتقديم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما اطمأن على توفير سبل الراحة لهم معربًا عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم بالعيد، لافتاً أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، وطالب المحافظ من مسئولي الدور الاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الإنسانية للنزلاء وظهور مكان إقامتهم في أبهي صورة له طوال الوقت، وتلبية كافة مطالبهم.

الغضبان يدعو المواطنين للاستمتاع بإجازة عيد الفطر في شواطىء ومتنزهات وحدائق بورسعيد

واستقبل عادل الغضبان، عددا من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وممثلي الأحزاب والشخصيات العامة للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام،وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لجميع الحضور ورحب محافظ بورسعيد بوفد المهنئين من شركاء الوطن الواحد الإخوة الأقباط ، مؤكدا أن ليس بجديد علي أشقائنا مشاركتنا الأفراح والأحزان مشيدا بروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد.

الغضبان يدعو المواطنين للاستمتاع بإجازة عيد الفطر في شواطىء ومتنزهات وحدائق بورسعيد

و أشاد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، بجهود الأجهزة التنفيذية قبل وأثناء عيد الفطر والتي كللت تلك الجهود بظهور المحافظة بشكل جمالي وسط اقبال كبير من أهالي بورسعيد علي ساحات ومساجد صلاة العيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تشهد في الوقت الحالي طفرة في المشروعات التنموية والقومية والخدمية للمرة الأولى في جنوبها وشرقها وغربها، والتي ساهمت في جعل بورسعيد في مصاف المدن النموذجية، ويشيد بها القاصي والداني، والمشروعات التي تم تنفيذها في جميع القطاعات وبمختلف الأحياء،مشيرا أن شهر رمضان جمع الاعياد لجميع طوائف الشعب وكان محملا بالخير والبركات، متحدثا عن الأعمال الفنية وخاصة الاختيار الذي جسد حقائق كبرى، عمل درامي سجل تاريخ عاشه الوطن ، متطرقا للطفرة التي شهدتها الدولة المصرية بعد الثورات التي حدثت ، وشدد محافظ بورسعيد على أهمية وعي المواطن بجهود الدولة في كافة القطاعات، والتصدي لمحاولات تضليل وتخريب الأفكار، مشيرا لاهمية توعية الشباب بالتاريخ المصري، كما تطرق لمعالجة الأعمال الفنية لمشكلات التعليم والتي تمس جميع أبناء الوطن.

الغضبان يدعو المواطنين للاستمتاع بإجازة عيد الفطر في شواطىء ومتنزهات وحدائق بورسعيد

واستمع عادل الغضبان، لٱراء الحضور حول التنمية التي تشهدها بورسعيد ومقترحاتهم نحو مزيد من التطوير، والذين وجهوا الشكر لمحافظ بورسعيد والأجهزة التنفيذية على الجهود الغير مسبوقة التي ساهمت في تحقيق النهضة ببورسعيد.

الغضبان يدعو المواطنين للاستمتاع بإجازة عيد الفطر في شواطىء ومتنزهات وحدائق بورسعيد

وتفقد محافظ بورسعيد ، سير وانتظام العمل داخل مستشفيات الزهور والسلام والنصر التخصصي، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين، وجاهزية كافة المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك،، وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشيدا بجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية والصحية للمواطنين على أكمل وجه.

الغضبان يدعو المواطنين للاستمتاع بإجازة عيد الفطر في شواطىء ومتنزهات وحدائق بورسعيد

وقام محافظ بورسعيد بالمرور على عدد من الأقسام، للتأكد من كفاءة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين والمنتفعين بالمنظومة، مشيدًا بجاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك، والتقى محافظ بورسعيد، خلال تفقده أقسام المستشفيات ، بعدد من المواطنين، مقدما لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر، ومستفسرًا منهم عن مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المستشفيات