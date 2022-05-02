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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح عبد الله: مسلسل دايما عامر مهم وأنصح أولياء الأمور بمشاهدته

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

 كشف الفنان صلاح عبد الله، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل دايما عامر، الذي تم عرضه في شهر رمضان .


وقال صلاح عبد الله في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "المفروض الشخصيات التي أؤديها أنا والفنانة لبلبة عاشت عمرها لـ الشغل والمدرسة والتعليم فقط".

 

وأضاف صلاح عبد الله: "من المفترض أنني أحاول أن أتعامل مع الطلاب على أنهم أبنائي لكني أرغب في السيطرة والوصول لكرسي إدارة المدرسة".

 

واستطرد صلاح عبد الله: "مسلسل دايما عامر مهم، وأنصح أولياء الأمور والأمهات والطلاب متابعته نظرا لأهمية القضية التي يناقشها، والمسلسل يطرح مشاكل خطيرة جدا للشباب في سن المراهقة".
 

صلاح عبد الله دايما عامر رمضان اخبار التوك شو التعليم

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