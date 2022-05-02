صلاح عبد الله: مسلسل دايما عامر مهم وأنصح أولياء الأمور بمشاهدته

كشف الفنان صلاح عبد الله، كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل دايما عامر، الذي تم عرضه في شهر رمضان .



وقال صلاح عبد الله في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "المفروض الشخصيات التي أؤديها أنا والفنانة لبلبة عاشت عمرها لـ الشغل والمدرسة والتعليم فقط".

وأضاف صلاح عبد الله: "من المفترض أنني أحاول أن أتعامل مع الطلاب على أنهم أبنائي لكني أرغب في السيطرة والوصول لكرسي إدارة المدرسة".

واستطرد صلاح عبد الله: "مسلسل دايما عامر مهم، وأنصح أولياء الأمور والأمهات والطلاب متابعته نظرا لأهمية القضية التي يناقشها، والمسلسل يطرح مشاكل خطيرة جدا للشباب في سن المراهقة".

