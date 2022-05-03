زعماء العالم يهنئون المسلمين بـ عيد الفطر .. بوتين وبايدن وجونسون وابتهالات من الجيش الأوكراني .. وماكرون يلتزم الصمت

شهد يوم الإثنين الموافق الأول من شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك، تقديم رؤساء وقادة دول العالم التهنئة إلى المسلمين من الشعوب ونظرائهم بحلول العيد المبارك.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين في الداخل والخارج بمناسبة حلول عيد الفطر وقال الرئيس السيسي - في برقية تهنئة للمصريين في الخارج بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة - "الإخوة والأخوات، أبناء مصر المسلمين بالخارج ... يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المُبارك، داعيًا الله (العلي القدير) أن يجعله عيدًا مباركًا سعيدًا، وأن يعيده عليكم وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التنمية والتقدم والرقي ... عيد سعيد ... وكل عام وانتم بخير ... عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب الرئيس السيسي - في برقياته للزعماء العرب والمسلمين - عن خالص تهانيه، وأطيب تمنياته لهم.. داعيا الله تعالي أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وهنَّأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المواطنين وعموم المسلمين في كل مكان بعيد الفطر المبارك.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين من مواطني روسيا بعيد الفطر، فيما أدى آلاف المواطنين صلاة العيد صباح اليوم الإثنين في جامع موسكو الكبير.

وقال بوتين تهنئته لمسلمي روسيا بعيد الفطر: "هذا العيد القديم المهم لكل مسلم، والذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، يرمز إلى الالتزام بالمثل الإنسانية والتقوى والرحمة، ويقرب المؤمنين إلى أصول الإسلام، وإلى المبادئ الأخلاقية السامية التي تقوم عليها جميع ديانات العالم".

وهنأ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو مسلمي بلاده والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس الوزراء الكندي، في برسالة تهنئة على موقعه الرسمي أن "عيد الفطر يأتي في أعقاب شهرٍ من أداء المسلمين لفريضة الصيام والصدقة والتفكر وتنعكس أهمية المناسبة في اجتماع المسلمين وتزاورهم وقضائهم وقتا جميلا مع بعضهم البعض".

وقال ترودو باللغة الإنجليزية إن "عيد الفطر يعدّ فرصة يتُعرّف من خلالها مواطنو كندا على إسهامات مسلميها في أرجاء البلاد، مضيفًا أنهم يؤدون خدمات جليلة ويعملون على المساعدة في العديد من القضايا المهمة".

هنّأ الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير" المسلمين في ألمانيا بعيد الفطر المبارك، مبينًا أن الاحتفال بالعيد هو أحد مظاهر التعايش الإيجابي في البلاد؛ حيث يحتفل المسلمون بالعيد هذا العام في ظل تدابير احترازيةٍ أخفّ من العامين الماضيين، على الرغم من استمرار أزمة كورونا.

وحرص الجيش الأوكرانى، على تهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك، وظهر عدد من أفراد القوات المسلحة، وهم يتغنون بالابتهال بأنشودة "اللهم صل على سيدنا محمد".

وهنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد موجهاً بهذه المناسبة رسالة إلى اللاجئين والنازحين حول العالم حثهم فيها على الاستبشار بغد أفضل.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض اليوم الاثنين «بينما يختتم المسلمون في الولايات المتحدة وحول العالم شهر رمضان ويحتفلون بعيد الفطر نتقدم أنا وجيل بأحر تمنياتنا لجميع الذين يحتفلون بهذه المناسبة السعيدة».

وأشار إلى أنه «هذا العام وفي الوقت الذي نحتلف فيه بعيد الفطر نبقي في قلوبنا ملايين الأشخاص النازحين واللاجئين حول العالم الذين يقضون هذه المناسبة المقدسة بعيداً عن عائلاتهم وغير متيقنين بشأن مستقبلهم لكنهم متمسكين بالامل في غد أفضل».

وأضاف «يحتفل المسلمون في جميع أنحاء الولايات المتحدة بالعيد فلنجدد تكريسنا لالتزامنا التأسيسي باحترام جميع الأديان والمعتقدات».

وقال الرئيس الأمريكي إن «القرآن الكريم يحث الناس على الوقوف بحزم من أجل العدالة ويذكرنا بأننا خلقنا كأمم وقبائل حتى نتعرف على بعضنا البعض».

وشدد على أن «تقليد الحرية الدينية للجميع يقوي بلدنا وسنواصل العمل مع الأمريكيين من جميع المعتقدات والخلفيات لحماية وتعميق التزامنا الجماعي بهذا المبدأ الأساسي».

وأكد على استئناف تقليد الاحتفال بعيد الفطر في البيت الأبيض و«تكريم الأمريكيين المسلمين الملهمين الذين يقودون الجهود لبناء قدر أكبر من التفاهم والوحدة عبر أمتنا».

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المسلمين في المملكة المتحدة وحول العالم بعيد الفطر.

وكتب جونسون على حسابه على تويتر اليوم الاثنين، " أتمنى عيد فطر سعيد ومبارك للمسلمين هنا في المملكة المتحدة وحول العالم الذين يجتمعون مع الأصدقاء والعائلات والجيران للاحتفال بنهاية شهر رمضان. عيد مبارك".

بينما لم تصدر تهنئة للمسلمين بعيد الفطر من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فاز بالانتخابات الرئاسية مؤخرا لفترة ولاية ثانية.

وجّه وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، رسالة تهنئة للعالم الإسلامي بمناسبة عيد الفطر السعيد، أكد فيها عزمه على مواصلة الجهود، لتعزيز العلاقات الثنائية مع العالم الإسلامي، معرباً عن أمله في توثيق التعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار والسلام إقليمياً وعالمياً.