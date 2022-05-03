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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال ..اعرف الموقف الشرعي

صدى البلد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :"  شربت ناسيا أثناء صيام الست البيض فهل على أن أعيد هذا اليوم حيث أفتى بذلك إمام المسجد " ؟. 

 

رد الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا: أفتاك إمام المسجد برأي المذهب المالكي، فيجوز أن تعمل به ويجوز لك أن تسير على مذهب جمهور الفقهاء الذي قال في مثل هذا الموقف: ليس عليك صيام يوم آخر وإنما شربك وأكلك ناسيا إنما أطعمك الله وسقاك وهذا ينطبق على صيام الفرض والنافلة؛ أي في رمضان وغير رمضان.

 

وأجمع الفقهاء على ما جاء به الأئمَّةُ أبو حنيفةَ والشافعيُّ وأَحْمَدُ إلى أنَّ الصَّائِمَ إذا أكلَ أَوْ شَرِبَ ناسيًا لم يفسد صومه وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، سواءٌ قَلَّ الأكلُ والشربُ أو كَثُرَ.

 

كما استدل الفقهاء بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن أكل ناسيًا وهو صائمٌ فليُتمَّ صومَه، فإِنما أطعمه الله وسقاه" (رواه البخاريُّ ومسلمٌ)، ولَفْظُ مُسلم هو: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليُتِمَّ صومَه، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ".

صيام الست البيض دار الإفتاء حكم من أكل أو شرب ناسيا في الست البيض الست من شوال

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