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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوليتيكو: غالبية أعضاء المحكمة العليا الأمريكية قرروا حظر الإجهاض

المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن غالبية أعضاء المحكمة الأمريكية رأوا ضرورة إلغاء حق المرأة الأمريكية في الاجهاض.

وقالت الصحيفة إن رأي الاغلبية في المحكمة الامريكية العليا يتم بموجبه الغاء حق المرأة الامريكية في الاجهاض، في اهم قرار اجتماعي أمريكي منذ نصف قرن.

وأضافت أن هذا القرار سيكون التأثير الفوري للحكم كما تمت صياغته في فبراير هو إنهاء ضمان نصف قرن من الحماية الدستورية الفيدرالية لحقوق الإجهاض والسماح لكل ولاية بتقرير ما إذا كانت ستقيد أو تحظر الإجهاض.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب عن قلقه العميق بسبب قرار المحكمة العليا في البلاد بالإبقاء على سريان القانون الذي يقيد حق النساء في إجراء عمليات الإجهاض، من قبل.

وقال بايدن - في بيان للبيت الأبيض - إن هذا يأتي في ضوء التداعيات الملموسة لهذا القانون بالنسبة للنساء في ولاية تكساس وفي سائر أنحاء البلاد.

وأضاف "كما ذكرت بوضوح منذ اليوم الأول (في الرئاسة) فإنني ملتزم التزاما راسخا بالحق الدستوري المعترف به من قبل المحكمة العليا قبل خمسة عقود بالسماح بعمليات الإجهاض".

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