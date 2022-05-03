عقب تقارير حظر الإجهاض.. تظاهرات أمام المحكمة العليا الأمريكية

تجمع المتظاهرون خارج المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقب ظهور تقارير إعلامية عن عزم قضاة المحكمة لإلغاء الحق في الاجهاض.

وأصدرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بيان بعد تقارير إعلامية عن مشروع قرار للمحكمة العليا يقضي بحظر الإجهاض.

وقال البيان: "إذا كان التقرير دقيقًا ، فإن المحكمة العليا مستعدة لفرض أكبر قيود على الحقوق في الخمسين عامًا الماضية، ليس فقط على النساء ولكن على جميع الأمريكيين".

وأضاف: "ورد أن أصوات القضاة المعينين من قبل الجمهوريين لإلغاء قضية رو ضد وايد سيصبح قرار بغيض، وهي واحدة من أسوأ القرارات وأكثرها ضررًا في التاريخ الحديث".

وتابع البيان: "العديد من هؤلاء القضاة المحافظين، الذين ليسوا مسؤولين بأي حال من الأحوال أمام الشعب الأمريكي، قد كذبوا على مجلس الشيوخ الأمريكي، ومزقوا الدستور ودنسوا سمعة المحكمة العليا، كل ذلك على حساب عشرات الملايين من النساء اللائي استطعن ​​ذلك. وسرعان ما يتم تجريدهم من استقلاليتهم الجسدية ومن الحقوق الدستورية التي اعتمدوا عليها لمدة نصف قرن".

وأشار: "لقد تحول حزب لينكولن وأيزنهاور بالكامل الآن إلى حزب ترامب. كل سيناتور جمهوري أيد السناتور ماكونيل وصوت لقضاة ترامب متظاهرين بأن هذا اليوم لن يأتي أبدًا ، عليه الآن أن يشرح موقفه للشعب الأمريكي".

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن غالبية أعضاء المحكمة الأمريكية رأوا ضرورة إلغاء حق المرأة الأمريكية في الاجهاض.

وقالت الصحيفة إن رأي الاغلبية في المحكمة الامريكية العليا يتم بموجبه الغاء حق المرأة الامريكية في الاجهاض، في اهم قرار اجتماعي أمريكي منذ نصف قرن.

وأضافت أن هذا القرار سيكون التأثير الفوري للحكم كما تمت صياغته في فبراير هو إنهاء ضمان نصف قرن من الحماية الدستورية الفيدرالية لحقوق الإجهاض والسماح لكل ولاية بتقرير ما إذا كانت ستقيد أو تحظر الإجهاض.