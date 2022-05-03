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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق شخصين وإصابة 3 بعد سقوط سيارة فى ترعة ببنى سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

شهدت مدينة ناصر شمال محافظة بني سويف سقوط  سيارة ملاكي وبداخلها 5 أشخاص في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الشيخ علي، التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم انتشال جثتين من داخل المياه بينما نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث غرق سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الشيخ علي دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شخصين داخل المياه، وإصابة 3 آخرين، ووجه مدير الأمن بسرعة توجه سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ لنقل المصابين إلى المستشفى والبحث عن جثمان المفقود.

 

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارت الإسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلي مستشفي ناصر العام، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، بينما نُقلت جثة المتوفي ويدعى محمد ناصر 20 عامًا من قرية الزيتون آلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها في عملية البحث عن جثمان، هشام ممدوح 22 عامًا مفقود داخل المياه.

وتبين أن المصابين في الحادث وهم،  سالم عاطف سالم 22 سنة، طارق محمود، إبراهيم ٢٢ سنة، محمد بكرى شاذلي 20 سنة، جميعهم يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى ناصر العام تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

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