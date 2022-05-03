جهود مضنية للبحث عن جثة طفل غريق بالعريش

تبذل الجهات المختصة بسمال سيناء، جهود مضنية بالتعاون مع الصيادين بشمال سيناء ، للبحث عن جثة الطفل الغريق عبد الله سالم 12عاما من العريش ، والذي غرق في بحر العريش أول أيام عيد الفطر المبارك ،

وبدأ المنقذون في رحلة البحث عن الطفل من الساعة الخامسة صباح اليوم الثلاثاء، في محاولة للعثور علي جثة الطفل.

وتعرض طفل١٢ عاما ، للغرق في بحر العريش شمال سيناء، أمس الاثنين ، بعد نزوله للاستحمام بسبب ارتفاع حرارة الجو أول أيام عيد الفطر المبارك.

مسجد المحطة

وقال شهود العيان ، إن الطفل قد نزل مع زملاؤه للاستحمام في البحر بمنطقة مسجد المحطة الساعة التاسعة صباحا ، بسبب ارتفاع حرارة الجو.. إلا أن الطفل سحبته الأمواج الي الداخل لوجود تيارات ماءيه حتي اختفي عن الأنظار.

و تم ابلاغ الاجهزة المعنية لسرعة ارسال فريق إنقاذ للعثور علي الطفل .