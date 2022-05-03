مركبة التجوال "تشو رونج" الصينية تقطع أكثر من 1.9 كيلو متر على سطح المريخ

أعلن مركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء التابع للهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم الثلاثاء، أن مركبة التجوال "تشو رونج" على المريخ قطعت أكثر من 1.9 كيلومتر، منذ أن وضعت عجلاتها لأول مرة على سطح الكوكب، في مايو الماضي.

وأوضح المركز- في أحدث بيان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- أن مركبة "تشو رونج" عملت على سطح المريخ لمدة 342 يوما من أيام المريخ على مسافة 240 مليون كيلو متر من الأرض، ويزيد طول اليوم على المريخ بحوالي 40 دقيقة عن اليوم على الأرض.

وأضاف أن المركبة حطت في الجزء الجنوبي من يوتوبيا بلانيتيا، وهو سهل شاسع في النصف الشمالي للمريخ في 15 مايو 2021، ومنذ ذلك الحين، جمعت "تشو رونج" عينات من الصخور السطحية والتقطت صورا أثناء استكشاف الكوكب.

وكشفت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء أيضا عن أن مركبة التجوال القمرية "يويتو-2" أو "الأرنب اليشمي-2" تعمل منذ 42 يوما قمريا وتحركت 1181 مترا على سطح القمر.

وأشارت إلى قيام المسبار الصيني "تشانغ آه-4" بالإضافة إلى مركبة التجوال القمرية "يويتو-2"، بأول هبوط سلس على الإطلاق على فوهة "فون كرمان" في حوض آيتكين بالقطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير عام 2019.

