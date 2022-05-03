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توك شو

تاج الدين: بعض المواطنين يحاولون الحصول على جرعة رابعة من لقاحات كورونا

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الدولة المصرية اتاحت لقاحات كورونا وفقا للرقم المبدئي الذي كانت تستهدفه، موضحًا أن عدد المواطنين الذين حصلوا على جرعتي لقاح كورونا اقترب من 40 مليون شخص. 

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين حصلت على الجرعة الثالثة، ومراكز التطعيم موجودة بكثرة، وهناك دول كبيرة طلبت الاستفادة من تجربتنا في التعامل مع الأزمة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الدولة نجحت في توفير كم كبير من اللقاحات منذ اللحظة الأولى، وللأسف لم تحصل بعض الدول على اللقاحات، ونسبة حصول دول قارة أفريقيا على اللقاحات لم تبلغ 12% حتى الآن. 

وأكد تاج الدين ، أنّ بعض المواطنين يسعون للحصول على جرعة رابعة، لأنّ فعالية اللقاحات ما بين 6 إلى 9 شهور، إذ أنّ المناعة ليست دائمة.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «عندما يصبح فيروس كورونا متوطنا، سيكون هناك وضع آخر، ومن لم يحصل على الجرعة الثانية يجب أن يسعى للحصول عليها، ولم نرصد أي مشكلة متعلقة باللقاحات». 

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