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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يوقع مرسوما بفرض عقوبات على دول غير صديقة لروسيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسومًا بفرض إجراءات اقتصادية عقابية على دول غير صديقة لروسيا، ردًا على عقوبات فرضتها تلك الدول على موسكو بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وأوضح الكرملين أن بوتين وجه الحكومة الروسية بتحديد قائمة من سيخضعون لعقوبات انتقامية في غضون 10 أيام، وتقديم قائمة لحظر تصدير المنتجات والمواد الخام المنتجة في البلاد لكل من يخضع للعقوبات.

وقرر بوتين وفق المرسوم حظر تنفيذ الالتزامات والتعامل المالي مع الشركات والأشخاص الخاضعين للعقوبات الروسية.

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وعدلت روسيا قانون الضرائب ليسهل على الشركات الأجنبية فتح حسابات في البنوك الروسية والتسجيل لدى مصلحة الضرائب في البلاد.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع قانون يعدل قانون الضرائب الروسي، وتم نشره على البوابة الرسمية للحصول على معلومات قانونية.

يهدف القانون إلى مساعدة الشركات الأجنبية على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل تماشيا مع الآلية الجديدة المعتمدة الشهر الماضي.

وتتمكن الكيانات الأجنبية من التسجيل لدى مصلحة الضرائب الروسية، بعد أن يقدم البنك الذي يفتح حسابًا لها طلبًا.

ونقلت صحيفة “فيدوموستي” الروسية، عن المشرع وعضو لجنة الضرائب، أولجا أنوفريفا، قولها: "هذا يجعل من السهل حقًا التسجيل وفتح حساب”، مضيفة أن الإجراء مؤقت.

وفي مارس، طالبت موسكو “الدول غير الصديقة” التي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل.

ورفضت بروكسل، قائلة إن ذلك من شأنه أن يخرق العقوبات المتعلقة بأوكرانيا وشروط العقود الحالية.

ومع ذلك، ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، وافقت 10 دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا  على استخدام آلية الدفع الجديدة، وسددت أربع منها بالفعل مدفوعاتها الأولى بالعملة الروسية.

وأكدت الحكومة المجرية، أمس الأحد، أنها فتحت حسابًا باليورو لدى شركة جازبروم الروسية.

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