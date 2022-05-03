عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ مدينة خضراء وقبلة لـ سياح العالم

صدى البلد

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  خلال لقائه عدد من السفراء العرب  وفنانين  و مستثمرين كبار وشخصيات عامة خلال افتتاح أحد المنتجعات الكبرى بشرم الشيخ:  أن شرم الشيخ أصبحت قبلة للسياح من مختلف الجنسيات  مشيرا إلي أنها سوف تصبح مدينة خضراء خالية من  الانبعاثات الكربونية  قبل انعقاد قمة المناخ  نوفمبر القادم.

أشاد سفير جمهورية المغرب وسفير سلطنة عمان والعديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال بما تم إنجازه في شرم الشيخ  وبمجهودات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومجهودات الدولة جعل شرم الشيخ قبلة السياحة العالمية لجميع السياح من مختلف جنسياتهم.


وأشار فودة إلى أن شرم الشيخ ستتغير تماما لتصبح مدينة خضراء صديقة للبيئة خالية تماما من أية انبعاثات كربونية مضرة للبيئة، بعد التطوير الجاري استعدادا للمؤتمر ويشمل تشغيل حافلات بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي، ونشر المساحات الخضراء، والتوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية بالمدينة والفنادق بالإضافة للعديد من المشروعات الضخمة التي من شأنها نقل شرم الشيخ نقلة ضخمة في مجال السياحة بمختلف أنواعها.

وكان افتتح فودة منتجعين سياحيين الأول بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، والثاني بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ، بالإضافة لأحد المنشآت السياحية الملحقة بمنتجع سياحي الهضبة بشرم الشيخ، بحضور رئيس هيئة تنشيط السياحة، وسفير المغرب بمصر، وسفير سلطنة عمان، وبعض الكتاب والشخصيات العامة.

وأبدى المحافظ سعادته  بتلك الفنادق والمنتجعات والمشروعات السياحية  التي تعتبر إضافة قوية لمدينة شرم الشيخ وبالاخص ان ذلك في إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ الذي سوف يعقد في نوفمبر القادم بمشاركة  ٩٠ دول  لمناقشة التغيرات المناخية  التي حلت على الكرة الأرضية لتقليل آثارها على المناخ.

 
اقرأ أيضا : 
أسراب الطيور المهاجرة تعبر جنوب سيناء 

 

اللواء خالد فودة سفراء فنانين شرم الشيخ استضافة قمة المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

قاسية ..اتحاد السنغال يعلق علي عقوبات فيفا ضده بسبب شكوي مصر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

ترشيحاتنا

عفو رئاسى.. فرحة 986 سجبنا عقب الإفراج عنهم .. فيديو

السعودية: تأشيرة العمرة للقادمين من خارج المملكة تنتهي 30 شوال

عيار 21 بـ 1120 جنيها.. تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

آخر معقل للقوات الأوكرانية.. روسيا تبدأ اقتحام مصنع آزوفستال في ماريوبول

بعد ضبط أسماك فاسدة.. الحبس 5سنوات وغرامة 30ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

قريبًا.. افتتاح أول فندق فخم في الفضاء الخارجي

ضابط أمريكي يقتل طفلًا صغيرًا متعمدًا وعقوبة صارمة بانتظاره

مدرسة المشاغبين.. أسرار وحكايات أشهر مسرحيات مصر في العيد

فيديو

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

تعرف على عقوبة الفيفا ضد السنغال بسبب أحداث مباراة مصر

إظهار الفرحة والتجمّل .. سنن أحرص على اتباعها في عيد الفطر

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ