محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ مدينة خضراء وقبلة لـ سياح العالم

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال لقائه عدد من السفراء العرب وفنانين و مستثمرين كبار وشخصيات عامة خلال افتتاح أحد المنتجعات الكبرى بشرم الشيخ: أن شرم الشيخ أصبحت قبلة للسياح من مختلف الجنسيات مشيرا إلي أنها سوف تصبح مدينة خضراء خالية من الانبعاثات الكربونية قبل انعقاد قمة المناخ نوفمبر القادم.

أشاد سفير جمهورية المغرب وسفير سلطنة عمان والعديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال بما تم إنجازه في شرم الشيخ وبمجهودات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومجهودات الدولة جعل شرم الشيخ قبلة السياحة العالمية لجميع السياح من مختلف جنسياتهم.



وأشار فودة إلى أن شرم الشيخ ستتغير تماما لتصبح مدينة خضراء صديقة للبيئة خالية تماما من أية انبعاثات كربونية مضرة للبيئة، بعد التطوير الجاري استعدادا للمؤتمر ويشمل تشغيل حافلات بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي، ونشر المساحات الخضراء، والتوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية بالمدينة والفنادق بالإضافة للعديد من المشروعات الضخمة التي من شأنها نقل شرم الشيخ نقلة ضخمة في مجال السياحة بمختلف أنواعها.



وكان افتتح فودة منتجعين سياحيين الأول بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، والثاني بمنطقة الهضبة بشرم الشيخ، بالإضافة لأحد المنشآت السياحية الملحقة بمنتجع سياحي الهضبة بشرم الشيخ، بحضور رئيس هيئة تنشيط السياحة، وسفير المغرب بمصر، وسفير سلطنة عمان، وبعض الكتاب والشخصيات العامة.

وأبدى المحافظ سعادته بتلك الفنادق والمنتجعات والمشروعات السياحية التي تعتبر إضافة قوية لمدينة شرم الشيخ وبالاخص ان ذلك في إطار استعداد مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر تغير المناخ الذي سوف يعقد في نوفمبر القادم بمشاركة ٩٠ دول لمناقشة التغيرات المناخية التي حلت على الكرة الأرضية لتقليل آثارها على المناخ.



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