صفقه بمليون جنيه .. ضبط 150طربة حشيش بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء) تخصص فى الإتجار بمخدرالحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية، تم إستهدافه وأمكن ضبطهحال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته (150طربة لمخدر الحشيش وزنت 15كيلو جرام- مبلغ مالى).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫050٫000) جنيه تقريباً.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

