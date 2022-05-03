إسلام حسن: الأهلي قادر على الفوز بالسوبر الأفريقي وكأس الكؤوس

أكد إسلام حسن، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمنافسات بطولتي السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس التي تقام في النيجر خلال شهر مايو الجاري.

وأكد أن معسكر الإعداد الذي يقام في المغرب الآن سيساعد الفريق على تطوير النواحي البدنية، إلى جانب التدريبات الخططية، لافتًا إلى أن الجهاز الفني يعمل منذ اليوم الأول بكل طاقته لتجهيز اللاعبين، خاصة من الناحية النفسية للفوز بالسوبر وكأس الكؤوس.

وأوضح أن وجود المدير الفني الإسباني دانيال جوردو على رأس الجهاز الفني سيكون إضافة كبيرة، خاصة أنه من المدربين المميزين في أوروبا، مضيفًا أن علاقته ممتازة مع اللاعبين منذ توليه قيادة الفريق.

وأضاف إسلام حسن أن الفترة المقبلة صعبة للغاية، في ظل المنافسة الشرسة، مؤكدًا أن الفريق قادر على الفوز ببطولتي السوبر وكأس الكؤوس رغم صعوبة المنافسة.

وشدد على أن كل من يرتدي قميص النادي الأهلي قادر على تحمل المسئولية، وكل اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم ليكونوا على قدر المسئولية؛ بهدف إسعاد الجماهير.