الأمم المتحدة تعلن إجلاء 127 مدنيا من "آزوفستال" في ماريوبول الأوكرانية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم /الثلاثاء/ نجاحها في إجلاء 101 مدني من النساء والأطفال وكبار السن والرجال، من مصنع الصلب "آزوفستال" في ماريوبول الأوكرانية، وذلك بجانب 58 شخصا تم نقلهم من منطقة أخرى ليتم نقل 127 شخصا إلى مدينة زابوروجيا شمال غرب ماريوبول.



وأوضحت الأمم المتحدة في بيان أصدره المنسق الإنساني لها في أوكرانيا أوسنات لوبراني اليوم، أن عملية الإجلاء "عملية ممر آمن" تمت بتنسيق من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك إلى مدينة زابوروجيا، مشيرا إلى أن العملية التي بدأت يوم الجمعة 29 أبريل تم الاتفاق فيها مع أطراف النزاع.



ووفقا للبيان فقد انضم 58 شخصاً آخرين إلى المغادرين في مانوش وهي بلدة فى ضواحي ماريوبول، حيث تم في النهاية اصطحاب 127 مدنيا إلى مدينة زابوروجيا على بعد 230 كيلومترا شمال غرب ماريوبول.



وأعرب المنسق الإنساني للأمم المتحدة، عن قلقه من احتمال وجود المزيد من المدنيين المحاصرين، قائلا إن الأمم المتحدة على استعداد للعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعودة إلى ازوفستال لإجلاء العالقين، والقيام بنفس الشيء في جميع المناطق الأخرى التي تشهد تصاعدا في الأحداث الجارية جميع أنحاء أوكرانيا.



وأكد أن المنظمة الدولية ستواصل التعامل مع أطراف النزاع لهذا الغرض، وأنها تلتزم أيضا بالعمل مع الأطراف للعودة إلى ماريوبول وتقديم الدعم الإنساني العاجل للأشخاص الذين يعيشون في مبان مدمرة لا تصلها المياه أو الكهرباء.



وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت عملية لتوفير ممر آمن لإجلاء المدنيين من "آزوفستال"، حيث شهدت ماريوبول، أكبر مدينة مطلة على بحر آزوف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا معارك شرسة تمكنت خلالها قوات روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية من السيطرة على عموم المدينة باستثناء "آزوفستال".