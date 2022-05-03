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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات لبنانية.. طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة

طريقة عمل بسكويت
طريقة عمل بسكويت الشوكولاته

تعتبر طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة من الحلويات السهلة والسريعة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل، وهي من الوصفات اللبنانية اللذيذة، التي يحبها صغارك كثيراً، لاحتوائها على الشوكولاتة اللذيذة، كما أن له مذاقا رائعا جداً يذوب في الفم. 

 

طريقة عمل بسكويت بالشوكولاتة في 10 دقائق

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة ، وهي وصفة مشهورة بين الحلويات اللبنانية، والتي يمكن تحضيرها في أل من ساعة ونص، تكفي لحوالي اربع أفراد، ذا فهي مناسبة لأيام العيد .



طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة

 

طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة


مقادير طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة :
250 جرام بسكويت سادة
6 ملاعق كبيرة كاكاو
3 ملاعق كبيرة سكر
بيضة ملعقة صغيرة فانيليا
3 قطعة زبدة
كوب حليب سائل
1 كوب مكسرات


طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة:
- كسري البسكويت إلى 4 أجزاء.
- ضعي المقادير لها ما عدا البسكويت على نار هادئة حتى تتجانس.
- ضعي عليها البسكويت، وقلّبيها برفق، ثم أضيفي المكسرات وضعيها في كيس بلاستيك وشكليه على شكل رول.
- يوضع بسكويت الشوكولاتة في الفريزر لمدة ساعة ثم اخرجيها، وقطعيها وقدّميها.

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