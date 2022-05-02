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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بسكويت بالشوكولاتة في 10 دقائق

بسكويت الشوكولاتة
بسكويت الشوكولاتة

بسكويت الشوكولاتة من الحلويات التي يعشقها الأطفال، يمكنك التخلي عن عادة شرائه من المحلات وإعداده في المنزل في 10 دقائق فقط.

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مقادير بسكويت الشوكولاتة 

نصف كوب زبدة طرية
50 جرام سكر ناعم
1 كوب دقيق ذاتي التخمير
1/8 كوب مسحوق كاكاو

طريقة عمل بسكويت الشوكولاتة 

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية ، مروحة / 350 درجة فهرنهايت ، وبطّن صينية الخبز بورق الخبز أو الزبدة.

2- قم بقياس الزبدة والسكر وأضفهما إلى وعاء خلط كبير. تُخفق الزبدة والسكر معًا بملعقة خشبية حتى تمتزج جيدًا وتنضج.

3- زن الدقيق ومسحوق الكاكاو وأضفهما إلى وعاء الخلط، استمر في استخدام ملاعقك لخلطها، ثم يمكنك استخدام يديك لتجميعها معًا في كرة ناعمة من العجين.

4- نأخذ قطع صغيرة من العجين ولفها على شكل كرات. تريد أن تكون جميعها بنفس الحجم تقريبًا (بحجم حبة الجوز تقريبًا).

5- توضع كرات العجين على صينية الخبز المجهزة. اغمس الشوكة في الماء البارد واضغط برفق على كل كرة بسكويت.

6- تُخبز بسكويت الشوكولاتة في الفرن لمدة 12-15 دقيقة حتى تنضج بالكامل، ستظل طرية قليلاً عند خروجها من الفرن لكنها ستصبح أكثر صلابة قليلاً عندما تبرد.

7- أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل تركها لتبرد تمامًا على رف سلكي.

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