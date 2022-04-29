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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات صينية.. طريقة عمل الدكبوكي الكوري

طريقة عمل الدكبوكي
طريقة عمل الدكبوكي الكوري

تعتبر طريقة عمل الدكبوكي الكوري هي وصفة كورية شهيرة للغاية يستخدم فيها الأرز المصري، والذي يطهى بشكل مختلف، ثم يقدم مع الخضروات والصوصات المختلفة، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار .

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الدكبوكي الكوري، وهي أحد الأكلات الصينية، ويمكن تحضيرها في أقل من 60 دقيقة، وهي وجبة تكفي لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل الدكبوكي الكوري 

 

طريقة عمل الدكبوكي الكوري 



مقادير طريقة عمل الدكبوكي الكوري :
2 كوب أرز مصري
¾ كوب ملح
2 كوب ماء ساخن


طريقة عمل الدكبوكي الكوري :
- في وعاء ضعي الأرز ثم اغمريه بالماء، واتركيه في الثلاجة لمدة 8 ساعات.
- في اليوم التالي صفي الأرز، ثم اتركيه يتصفى لمدة ساعة، ثم ضعي الأرز في محضرة الطعام.
- انخلي الأرز المطحون، وضيفي الملح وكوب من الماء الساخن، ثم اخلطي حتى يتجانس.
- ضعي الكمية الباقية من الماء في وعاء، ثم ثبتي المصفاة فوق الوعاء وضعيه على حرارة متوسطة، وضعي قطعة قماش داخل المصفاة، وضيفي مزيج الأرز واتركي الوعاء على النار لمدة نصف ساعة حتى يتماسك المزيج.
- ضعي العجينة على ورق الزبدة، بواسطة مطرقة اللحم اضربي العجينة وهي لا تزال ساخنة.
- ضعي العجينة في العجانة واعجني حتى تتماسك، و قسمي العجينة لأقسام متساوية، وشكلي قسم من العجينة حتى تحصلين على حبل طويل وقطعي هذا الأخير إلى أصابع، وكرري العملية حتى انتهاء الكمية.
- ضعي العجين في وعاء وغلفي الوعاء بورق النايلون وادخليه الثلاجة حتى تجمد العجينة، وعند إستخدام الدكبوكي يتم غليها في الماء الساخن وإضافة الصوص المفضل سواء كان صوص أحمر او أبيض.

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