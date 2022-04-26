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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات موفرة .. طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس

كفتة الأرز
كفتة الأرز

تعد كفتة الأرز من الأكلات الشهية وفى نفس الوقت وجبة اقتصادية فيمكن بكمية قليلة من اللحوم عمل كميات كبيرة من الطعام تكفى لعدد أفراد أكبر.

نقدم لكم طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة .

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مقادير كفتة الأرز بالبطاطس

 

“ الكفتة ”

نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة

 نصف كيلو دقيق أرز 

بصل مفروم 

 حزمة بقدونس مفروم 

حزمة شبت مفروم

 حزمة كزبرة مفرومة 

زيت للقلي 

ملح 

فلفل أسود 

“ الصلصة ”

نصف كيلو بطاطس  مكعبات نصف تحمير

صلصة طماطم 

ملح 

فلفل أسود

 ماء مغلي

ثوم  شرائح

زيت


طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس

 

  • في كبة كهربائية افرمي جميع مكونات الكفتة جيدا ثم شكلي الكفتة وتقلى في زيت غزير وساخن ثم تضاف إلى الصلصة

الصلصة

  • في طاسة بها ملعقة من الزيت مع الثوم في حلة على النار ثم يضاف الملح والفلفل الأسود والصلصة وعصير الطماطم وقليل من الماء الساخن و تضاف البطاطس وتنتظري حتى النضج و تقدم كفتة الأرز.
كفتة الأرز كفتة الأرز بالبطاطس طريقة عمل كفتة الأرز طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس الشيف أميرة شنب Food

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