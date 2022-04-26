أكلات موفرة .. طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس

تعد كفتة الأرز من الأكلات الشهية وفى نفس الوقت وجبة اقتصادية فيمكن بكمية قليلة من اللحوم عمل كميات كبيرة من الطعام تكفى لعدد أفراد أكبر.

نقدم لكم طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة .

مقادير كفتة الأرز بالبطاطس

“ الكفتة ”

نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة

نصف كيلو دقيق أرز

بصل مفروم

حزمة بقدونس مفروم

حزمة شبت مفروم

حزمة كزبرة مفرومة

زيت للقلي

ملح

فلفل أسود

“ الصلصة ”

نصف كيلو بطاطس مكعبات نصف تحمير

صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

ماء مغلي

ثوم شرائح

زيت



طريقة عمل كفتة الأرز بالبطاطس

في كبة كهربائية افرمي جميع مكونات الكفتة جيدا ثم شكلي الكفتة وتقلى في زيت غزير وساخن ثم تضاف إلى الصلصة

الصلصة