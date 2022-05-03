عبد الحفيظ يطمئن على البرنامج البدني للاعبي الأهلي

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

واطمأن عبد الحفيظ من مخطط الأحمال على البرنامج البدني الخاص بتجهيز اللاعبين لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، التي من المقرر أن تنطلق في التاسعة مساء السبت المقبل.

وكان الفريق قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد أن نجح في تخطي عقبة فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي من البطولة.