انتظام السولية وديانج في المران الجماعي لـ الأهلي

انتظم عمرو السولية وأليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق، جاهزية اللاعبين للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية في إطار الاستعداد لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان السولية قد اشتكى من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية، بينما كان ديانج قد عانى من كدمة أعلى الركبة.

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة وفاق سطيف التي تقام مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.