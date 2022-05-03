احتفالا بالعيد.. أطفال وكبار يتوافدون على الحديقة الدولية في الفيوم ..بالفيديو

شهدت الحديقة الدولية بمحافظة الفيوم ، إقبالا وزحاما شديدا منذ الصباح الباكر من قبل أهالى الفيوم، لقضاء ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد المئات من الأسر والأطفال على الحديقة، لقضاء وقت طيب والاستمتاع بالخضرة والألعاب وحمامات السباحة .

يقول عادل محمد السيد مهندس زراعى “حضرت الى الحديقة الدولية بالفيوم انا واسرتى واولادى لقضاء وقت ممتع بين الخضرة والحدائق والاسشجار داخل الحديقة”.

ويضيف خالد علام معلم ثانوى “توجهت الى الحديقة الدولية بالفيوم اليوم ، لقضاء وقت طيب ، حيث أن الحديقة الدولية تعتبر المنفس الوحيد داخل مدينة الفيوم ، وقمنا بتناول وجبات الفسيخ والرنجة ، وقام الأطفال باللهو فى مدينة الملاهى”.

وتقول ميرفت يبد موظفة بالتربية والتعليم : ذهبت مع اسرتى اليوم الى الحديقة الدولية بالفيوم ، للأستمتاع بالخضرة والاشجار داخل الحديقة ، وركوب الخيل والكارته والاستمتاع بالالعاب المتنوعة داخل الحديقة .

وتضيف ليلى مرزوق ربة منزل : قمت بقضاء يوم ممتع لثانى ايام عيد الفطر المبارك ، داخل الحديقة الدولية بمحافظة الفيوم ، وأستمتعنا بالخضرة المنتشرؤة داخل الحديقة وألعاب الهواء وركوب الخيل والكارته .

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