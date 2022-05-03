الجامعات تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد عيد الفطر

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، مشيرا إلى أن سيتم إجراء الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو حيث ستستعد الجامعات لها بعد عيد الفطر ، بينما تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة بشهر مايو.

وأضاف المصدر لـ “صدى البلد"، أنه يتم التشديد على تطبيق الإجراءات ضد فيروس كورونا، خلال الامتحانات حيث تلتزم الجامعات بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص انتظام العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني والامتحانات.



وكان قد جه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد الدكتور عبدالغفار على توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الفطر المُبارك.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.