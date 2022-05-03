عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعات تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد عيد الفطر

التعليم العالى
التعليم العالى

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022، مشيرا إلى أن سيتم إجراء الامتحانات خلال شهري يونيو ويوليو حيث ستستعد الجامعات  لها بعد عيد الفطر ، بينما تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة بشهر مايو.

 

وأضاف المصدر لـ “صدى البلد"، أنه يتم التشديد على تطبيق الإجراءات ضد فيروس كورونا، خلال الامتحانات حيث تلتزم الجامعات بقرارات المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص انتظام العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني والامتحانات.


وكان قد جه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

txt

رفع درجة الاستعداد داخل أقسام الطوارئ خلال العيد .. المستشفيات الجامعية: لا نتوقع حدوث موجات جديدة من كورونا

txt

التعليم العالي: حرصنا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية خلال العيد

txt

معهد تيودور بلهارس يحصل على المركز 56 في تصنيف سيماجو لعام 2022

txt

خطر على الحوامل.. القومي للبحوث يحذر من الإفراط في تناول كعك العيد

txt

171 دورة لمواجهة التطرف و575 في التحول الرقمي..أبرز أنشطة «التعليم والطلاب» بالجامعات

txt

القومي للبحوث: محاولات التخسيس السريعة بعد العيد نتائجها كارثية

txt

خبير تغذية بالقومي للبحوث: هناك بدائل صحية ولذيذة لحلوى العيد

txt

أستاذ سموم بالقومي للبحوث: كعك العيد يؤدي لمشاكل صحية لا حصر لها

txt

خالد عبدالغفار: رضاء المريض والحفاظ على صحته الهدف الأسمى للدولة

txt

عبدالغفار يستعرض تقريرا حول المشروعات البحثية للجامعات المصرية المُشاركة بمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

وأكد الدكتور عبدالغفار على توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الفطر المُبارك.

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بكفاءة عالية.

وزير التعليم التعليم العالي التعليم البحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

لخلافات بينهما.. شاب يتخلص من شقيقته طعنا بالسكين في الشرقية

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

موعد صيام الستة البيض 2022 .. فضلها وأصل تسميتها

ترشيحاتنا

“معركة حقيقية".. بايدن يصف أزمة أوكرانيا بأنها نقطة تحول في التاريخ

روسيا تطالب بحقها في السمك ورقائق البطاطس.. حرب جديدة مثيرة للجدل

علي جمعة: الإسلام نسق مفتوح لا يعرف الانغلاق أو الجنس والعرق

الوطن يتسع للجميع .. العفو الرئاسي عن المسجونين خطوة على طريق الجمهورية الجديدة

الصواريخ الروسية تقصف محطة كهرباء و6 محطات سكك حديدية في أوكرانيا

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

شاهد.. مسلمو السويد يمنعون زعيم المتطرفين من محاولة جديدة لحرق المصحف

شاهد.. جهود أوكرانية لإنقاذ قطة من مبنى شاهق تعرض للقصف

فيديو

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

كواليس طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ