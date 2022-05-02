عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خالد عبدالغفار: رضاء المريض والحفاظ على صحته الهدف الأسمى للدولة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مبنى الاستقبال والطوارئ قصر العيني، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمترددين، بحضور د. محمد عثمان الخُشت رئيس جامعة القاهرة، ود. حسام صلاح مدير مستشفيات قصر العيني، ولفيف من قيادات مستشفى الطواريء قصر العيني.

وتابع عبد الغفار أقسام المستشفى المختلفة والتي تقع على مساحة 7 آلاف متر مربع، حيث تفقد قسم الأشعة وطوارئ العظام والكور، وطوارئ القلب والعصبية، وغرف الإقامة القصيرة للمرضى، وقاعات الفحص الطبي، مشيدًا بمستوى التطوير الذي شهدته المستشفى خلال الفترة الأخيرة، حيث تم رفع المساحة الإجمالية للمستشفى ورفع طاقتها الاستيعابية وتزويدها بأحدث الأجهزة بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، ويضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية.

txt

عبدالغفار يستعرض تقريرا حول المشروعات البحثية للجامعات المصرية المُشاركة بمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

txt

التعليم العالي: الجامعات نجحت في محو أمية 310 آلاف مواطن خلال عامين

txt

أستاذة تغذية بالقومي للبحوث توضح أفضل الحلوى لمرضى السكري خلال العيد

واستكمل عبد الغفار جولته بتفقد بنك الدم بالمستشفى للتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أكياس الدم وأكياس البلازما خاصةً خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتوافر 1450 كيس دم، و1200 كيس بلازما، كما حرص الوزير على التأكد من توافر مخزون من الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

وأكد أهمية المتابعة المُستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية، لتحقيق التكامل بين كافة أذرع المنظومة الصحية بمصر، بما ينعكس إيجابًا على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى التنسيق المُستمر بين كافة قطاعات المنظومة الصحية بمصر من خلال غرف العمليات المركزية التي تربط بين كافة المستشفيات والهيئات المعنية.

وحرص  عبد الغفار خلال جولته على التحدث مع المرضى المُترددين على المستشفى للتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الطبية اللازمة لحالتهم الصحية، فضلاً عن التأكد عن رضائهم عن الخدمات الطبية المُقدمة لهم بالمستشفى، مؤكدًا أن رضاء المريض والحفاظ على صحته العامة هو الهدف الأسمى الذي تسعى له الدولة المصرية.
 

وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزير الصحة والسكان رئيس جامعة القاهرة وزير التعليم عيد الفطر وزير الصحة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حافِظ على اللاعبين| عبد الحفيظ لـ موسيماني: أفعالك لا تليق بحجم الأهلي

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

فيفا يعاقب السنغال بإقامة مباراة دون جمهور و175 ألف فرنك سويسري

اتحاد الكرة : علينا التقاتل لاستعادة حقوقنا في مباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

آخر تطورات الحرب الأوكرانية.. سيطرة روسيا واستئناف القصف ومعاقبة الدول لموسكو

ولا كأني بنت ليل|حكاية أمنية مع زوجها الهارب: ضيع حياتي بسبب الآثار

استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم.. تفاصيل

شروط التظلم بقانون التمويل الاستهلاكي الجديد.. تفاصيل

كيف أواظب على الطاعة بعد رمضان.. دار الإفتاء تقدم نصائح من ذهب

الزمالك يسعى للتعاقد مع هشام صلاح نجم الاتحاد.. واللاعب يطلب تأجيل التوقيع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالجامع الأزهر.. صور

أفضل وجبة للأطفال في العيد.. وافل بـ3 مكونات فقط

فيديو

10 أطعمة تجلب السعادة وتقاوم الاكتئاب.. تعرف عليها

ماذا قال السيسي لأسر الشهداء وأبطال الاختيار 3 في عيد الفطر؟

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ