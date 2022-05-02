خالد عبدالغفار: رضاء المريض والحفاظ على صحته الهدف الأسمى للدولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مبنى الاستقبال والطوارئ قصر العيني، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمترددين، بحضور د. محمد عثمان الخُشت رئيس جامعة القاهرة، ود. حسام صلاح مدير مستشفيات قصر العيني، ولفيف من قيادات مستشفى الطواريء قصر العيني.

وتابع عبد الغفار أقسام المستشفى المختلفة والتي تقع على مساحة 7 آلاف متر مربع، حيث تفقد قسم الأشعة وطوارئ العظام والكور، وطوارئ القلب والعصبية، وغرف الإقامة القصيرة للمرضى، وقاعات الفحص الطبي، مشيدًا بمستوى التطوير الذي شهدته المستشفى خلال الفترة الأخيرة، حيث تم رفع المساحة الإجمالية للمستشفى ورفع طاقتها الاستيعابية وتزويدها بأحدث الأجهزة بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، ويضمن الارتقاء بالمنظومة الصحية.

واستكمل عبد الغفار جولته بتفقد بنك الدم بالمستشفى للتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أكياس الدم وأكياس البلازما خاصةً خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث يتوافر 1450 كيس دم، و1200 كيس بلازما، كما حرص الوزير على التأكد من توافر مخزون من الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة للمرضى.

وأكد أهمية المتابعة المُستمرة لسير العمل بالمنشآت الصحية، لتحقيق التكامل بين كافة أذرع المنظومة الصحية بمصر، بما ينعكس إيجابًا على مستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى التنسيق المُستمر بين كافة قطاعات المنظومة الصحية بمصر من خلال غرف العمليات المركزية التي تربط بين كافة المستشفيات والهيئات المعنية.

وحرص عبد الغفار خلال جولته على التحدث مع المرضى المُترددين على المستشفى للتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الطبية اللازمة لحالتهم الصحية، فضلاً عن التأكد عن رضائهم عن الخدمات الطبية المُقدمة لهم بالمستشفى، مؤكدًا أن رضاء المريض والحفاظ على صحته العامة هو الهدف الأسمى الذي تسعى له الدولة المصرية.

