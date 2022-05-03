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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لجهوده طوال شهر رمضان.. مصلون يهدون إمام مسجد بإسبانيا سيارة فاخرة.. صور

سيارة هدية لإمام
سيارة هدية لإمام مسجد بإسبانيا

كرم عدد من المسلمين في مدينة إسبانيا، إمام مسجد “الرحمة”، عبر إهدائه سيارة فاخرة، في عيد الفطر المبارك، تقديرا لجهوده في صلاة التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقا لموقع “مدار الساعة” الأردني، لاقت هذه الخطوة إعجاب الكثير، إذ أهدى مجموعة من المصلين إمام مسجد منطقة “ليريدا” بإسبانيا سيارة فاخرة من طراز “أودي A6”.

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قضى الشيخ المغربي أسامة بوعصاب، ما يزيد عن 7 أعوام إماما للمسجد، وهو ينحدر من ضواحي “العرائش”، وحاصل على شواهد عليا في الدراسات الإسلامية.

وكافأه المصلون بهذه الهدية تقديرا لجهوده، وعن اختيار السيارة هدية له، لأنه على حد وصفهم هي هدية تليق بمقام أهل العلم والقرآن.


وقال الشيخ المغربي أسامة بوعصاب، إنه تلقى يوم عيد الفطر سيارة عالية الطراز، من قبل جماعة مسجد طاركة في إسبانيا.

وعبر عن سعادته بهذه الهدية، موضحا: "اليوم كانت الفرحة كبيرة فقد فاجأتني جماعة مسجد طاركة المباركة بهدية غالية راقية مباركة، سيارة من الطراز العالي الرفيع و لله الحمد و المنة".

وأضاف "فرحتي كانت أكبر بمحبة هؤلاء المؤمنين الكرماء و التفافهم حولي بدعائهم و سعة صدورهم وطيبوبة قلوبهم، وقد عجز اللسان عن التعبير و باتت الكلمات أفقر في البلاغة عن وصف هذا المشهد العظيم، فالحمد لله الكريم الحليم في الأولى و الآخرة، و بارك الله في جماعة مسجد طاركة و متعهم بالصحة والعافية و جعل أبناءهم و بناتهم من الصالحين".

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