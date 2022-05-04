فى دقائق حضري كيك المافن بطريقة غير تقليدية

في دقائق معدودة يمكنك تحضر كيك المافن بمذاق لايقاوم كوجبة خفيفة في المساء إليك طريقة عمل فطيرة الليمون والتوت بالمقادير والخطوات

سوف تحتاجين :

1 كوب دقيق قمح كامل

1 كوب زبادي يوناني غير محلى

1 كوب من توت العليق المجمد (مقطع)

نصف كوب زيت زيتون بكر ممتاز

ربع كوب شراب القيقب

2 ملعقة صغيرة معجون فول فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز

نصف ملعقة صغيرة ملح البحر

نصف ملعقة صغيرة بشر ليمون

2 بيض



طريقة تحضير الوصفة

1-سخني الفرن إلى 350 درجة قم بتبطين قالب الكعك ببطانات ورقية واتركه جانبًا.

2-يُمزج الدقيق مع البيكنج بودر وصودا الخبز والملح في وعاء كبير باستخدام مضرب الخفق و بمجرد خلط كل شيء جيدًا ، اترك الوعاء جانبًا.

3-في وعاء آخر ، اخلطي الزيت مع شراب القيقب. ثم أضيفي البيض واخفقي المزيج جيدًا حتى يصبح رغويًا وبعد ذلك ، أضيفي الزبادي والفانيليا وقشر الليمون وحركي المزيج بسرعة.

4-يُسكب مزيج الزبادي في خليط الدقيق مع تحريك الخليط باستمرار باستخدام ملعقة وأخيرًا ، أضيفي حبات التوت إلى الخليط.

5-يُسكب المزيج في أكواب المافن ويوضع قالب المافن في الفرن. اخبزيها لمدة 24 دقيقة حتى يتحول لونها إلى البني الذهبي.

6-أخرجي صينية المافن من الفرن وضعيها جانبًا حتى تبرد المافن وقدمي هذه الفطائر اللذيذة لطفلك كوجبة خفيفة واحفظي الباقي في حاوية محكمة الإغلاق.