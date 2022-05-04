عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى دقائق حضري كيك المافن بطريقة غير تقليدية

المافن
المافن

في دقائق معدودة يمكنك تحضر كيك المافن بمذاق لايقاوم  كوجبة خفيفة في المساء إليك طريقة عمل فطيرة الليمون والتوت بالمقادير والخطوات

سوف تحتاجين :

1 كوب دقيق قمح كامل
1 كوب زبادي يوناني غير محلى
1 كوب من توت العليق المجمد (مقطع)
نصف كوب زيت زيتون بكر ممتاز
ربع كوب شراب القيقب
2 ملعقة صغيرة معجون فول فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز
نصف ملعقة صغيرة ملح البحر
نصف ملعقة صغيرة بشر ليمون
2 بيض

بطريقة مبتكرة .. حضري مافن التفاح وبذور عباد الشمس

فطور صحي.. مافن الخضراوات بوصفة سهلة وسريعة


طريقة تحضير الوصفة 

1-سخني الفرن إلى 350 درجة  قم بتبطين قالب الكعك ببطانات ورقية واتركه جانبًا.
2-يُمزج الدقيق مع البيكنج بودر وصودا الخبز والملح في وعاء كبير باستخدام مضرب الخفق  و بمجرد خلط كل شيء جيدًا ، اترك الوعاء جانبًا.
3-في وعاء آخر ، اخلطي الزيت مع شراب القيقب. ثم أضيفي البيض واخفقي المزيج جيدًا حتى يصبح رغويًا وبعد ذلك ، أضيفي الزبادي والفانيليا وقشر الليمون وحركي المزيج بسرعة.
4-يُسكب مزيج الزبادي في خليط الدقيق مع تحريك الخليط باستمرار باستخدام ملعقة وأخيرًا ، أضيفي حبات التوت إلى الخليط.
5-يُسكب المزيج في أكواب المافن ويوضع قالب المافن في الفرن. اخبزيها لمدة 24 دقيقة حتى يتحول لونها إلى البني الذهبي.
6-أخرجي صينية المافن من الفرن وضعيها جانبًا حتى تبرد المافن وقدمي هذه الفطائر اللذيذة لطفلك كوجبة خفيفة واحفظي الباقي في حاوية محكمة الإغلاق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

خروج مكعب أسود غامض من الشمس يثير اللغط.. ما القصة؟

من لم يصل صلاة العيد .. 9 حقائق قد تجعلك تندم

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

ستو أنا.. لورديانا تتألق في أول وصلة رقص لها احتفالًا بعيد الفطر|شاهد

موضوعات متعلقة

فطور صحي.. مافن الخضراوات بوصفة سهلة وسريعة

إفطار غير تقليدي.. مافن البيض والخضار

ترشيحاتنا

بعد غزو أوكرانيا.. ألمانيا تحذر: بوتين قد يهاجم دولًا أخرى

كلوب بعد تأهل ليفربول: «لم نلعب كرة قدم على الإطلاق أمام فياريال»

هل يجوز احتساب العيدية من زكاة المال.. اعرف رأي الشرع

إيمري: أظهرنا قوة فياريال .. وليفربول يستحق التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

مصادر: مدير المخابرات الأمريكية التقى ولي العهد السعودي في إبريل لتحسين العلاقات

مرض غريب .. ما هى متلازمة جيلبرت؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

أثناء تشييع جنازتها.. امرأة تستيقظ من الموت فجأة داخل النعش

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ