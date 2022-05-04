اكتشف أسباب الإصابة بـ عرق النسا .. أبرزها ذيل الفرس

يعد عرق النسا هو عرض شائع للعديد من الحالات الطبية المختلفة وليس مرضا فى حد ذاته، ومع ذلك فإن حوالي 90 في المائة من الحالات ناتجة عن انزلاق غضروفي .

وذكر موقع “medicalnewstoday ” أن السبب الرئيسي لـ عرق النسا هو الانزلاق الغضروفي

فعندما يتم دفع قرص الغضروف بالعمود الفقري من مكانه يضغط على العصب الوركي.

أسباب عرق النسا

تشمل الأسباب الأخرى وراء مشكلة عرق النسا ما يلي:

تضيق العمود الفقري القطني: تضغط الحبل الشوكي في أسفل الظهر.

الانزلاق الفقاري: حالة ينزلق فيها القرص للأمام فوق الفقرة الموجودة تحته.

الأورام الموجودة في العمود الفقري: قد تضغط على جذر العصب الوركي.

العدوى: تؤثر في نهاية المطاف على العمود الفقري.

حدوث إصابة في العمود الفقري.

متلازمة ذيل الفرس وهى حالة خطيرة تؤثر على الأعصاب في الجزء السفلي من الحبل الشوكي.

عوامل الخطر



هناك مجموعة من العوامل إذا توافرت فى الشخص تزيد من احتمالات إصابته بـ عرق النسا ، وهى:

العمر: الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر لديهم مخاطر أكبر للإصابة بعرق النسا.

المهنة: الوظائف التي تتطلب رفع الأحمال الثقيلة لفترات طويلة.

نمط الحياة غير المستقر: الأشخاص الذين يجلسون لفترات طويلة وغير نشطين بدنيًا هم أكثر عرضة للإصابة بعرق النسا مقارنة بالأشخاص النشطين.