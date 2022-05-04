محمد فؤاد برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسى .. صور

شاركت ابنة الفنان محمد فؤاد عبر حسابها بتطبيق انستجرام ، صورة تجمع والدها بالرئيس عبد الفتاح السيسى ، من احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء، والتى حرص على حضورها كوكبة من نجوم الفن وكرة القدم.

وشارك الفنان حكيم، والفنان مصطفى قمر، في حفل عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة، وقاموا بالغناء مع الأطفال هاتفين "العيد فرحة".

وكرم الرئيس السيسي عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية خلال احتفالية عيد الفطر بقاعة المنارة، وكان من بينهم ابن الشهيد محمد عاطف إسماعيل الذي بكى بُحرقة أمام الرئيس السيسي، فقام الرئيس باحتضانه.

وقدم الرئيس السيسي هدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى أنه قدم التحية والشكر لـ أبطال مسلسل «الإختيار 3» و«العائدون»، قائلا «مش هتمشوا وفرصة في يوم العيد ان احنا نتكلم ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين».