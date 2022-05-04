صحف الإمارات: الغرب يتوقع إعلان بوتين العملية العسكرية الشاملة في أوكرانيا.. محمد بن زايد وشهباز شريف يتبادلان التهاني بالعيد

تصدرت تطورات الأوضاع في أوكرانيا، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح الأربعاء، فضلا عن الاتصال الهاتفي بين الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان.

وأبرزت الصحف الإماراتية اقتحام القوات الروسية مجمع آزوفستال الصناعى للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا بعد أسابيع من فرض حصار على المصنع، وفقا لمصادر أوكرانية نقلا عن المقاتلين المتمركزين في المصنع.

ونقلت صحيفة "أوكرانيسكا برافدا" عن سفياتوسلاف بالامار، نائب قائد كتيبة آزوف، قوله "ظلوا يقصفوننا طيلة الليل من الجو... ويتم الآن اقتحام آزوفستال"،كما تواردت أنباء عن مقتل مدنيين أوكرانيين اثنين جراء الهجوم الروسي.

ولم تؤكد روسيا مقتلهما، لكن وزارة الدفاع في موسكو قالت إن مقاتلي كتيبة آزوف في الموقع استغلوا وقفا سابقا لإطلاق النار للعودة إلى مواقعهم الهجومية، ويتعرضون الآن إلى الهجوم الجوي وهجوم المدفعية.

وجاءت التقارير عن الهجمات بينما تم إجلاء أكثر من 100 شخص من مجمع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا ووصلوا إلى مدينة زابوروجيا بأمان، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أبزرت الصحف ضمنها "البيان" ترجيح مصادر أمريكية وغربية أن تتخذ الأزمة الأوكرانية منعطفا جديدا في 9 مايو، مرجحة أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العملية العسكرية الشاملة في أوكرانيا، وذلك بعد حوالي 10 أسابيع من إطلاق ما اعتبرته روسيا "عملية خاصة" يوم 24 فبراير الماضي.

وتحتفل روسيا بـ"يوم النصر" في التاسع من مايو، ذكرى سقوط ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

ولم تستخدم روسيا حتى الآن مصطلح "الحرب" لوصف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بل اعتبرتها "عملية خاصة" بهدف "نزع السلاح والنازية" من أوكرانيا، كما اعتبرت روسيا أنها لا تنوي احتلال أراضي جارتها.

وسيمسح إعلان الحرب أن يقوم بوتين بحشد قوات إضافية في الحرب الأوكرانية، بحسب ما نقلته قناة "سي أن أن" الأمريكية.

ويحق للرئيس الروسي وفقا للقوانين العرفية التي تطبق خلال الحرب بنشر جنود الاحتياط أو مجندي الوحدات في مناطق القتال.

عربيا، اهتمت الصحف ضمنها "الاتحاد" بتأكيد رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، صغير حمود بن عزيز، أن القوات اليمنية المسلحة جاهزة لخوض «المعركة الفاصلة» لتحقيق النصر، في حال عدم التزام ميليشيات الحوثي الإرهابية بالهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة.

وقال الفريق بن عزيز خلال جولته التفقدية لقوات الجيش اليمني ومقاتلي القبائل، في جبهات القتال، جنوب محافظة مأرب إن "الجميع مع القوات المسلحة في معركتها لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".

كما أشاد رئيس هيئة الأركان العامة بالدعم الكبير والمساندة الفاعلة الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة وللشعب اليمني في مختلف المجالات.

وفي ليبيا، اهتمت الصحف بتأكيد المفوضية الوطنية العليا المستقلة للانتخابات، اعتزامها المضي قدماً من أجل تحقيق طموحات الشعب نحو الديمقراطية والأمان والاستقرار.

فيما قالت مصادر محلية إن نظيم الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل بات جزءاً من الماضي، ولم يعد بوسع أي طرف الحديث عن تنظيم الاستحقاق، في ظل الفشل في التوصل لحل سياسي والتوافق على قاعدة دستورية، فضلاً عن العجز على التوصل لجدول انتخابي فترة شهرين قادمين.

ومع نهاية يونيو المقبل، يكون قد انتهى الأجل المخصص للسلطات الانتقالية المؤقتة من قبل ملتقى الحوار السياسي والذي تبلغ مدته 18 شهراً، الأمر الذي ما شأنه أن يثير سجالاً واسعاً في البلاد.

كما سيؤدي إلى مأزق جديد في علاقة بالشرعية التي تعتمد عليها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتحاول أن تستعيض بها عن الشرعية البرلمانية المسحوبة منها، وفق مراقبين.

ويشير المراقبون، إلى أن الحديث عن الانتخابات يستهدف بالأساس التمديد لحكومة الوحدة الوطنية التي كان مجلس النواب قد قرّر في سبتمبر الماضي حجب الثقة عنها، ومنح الثقة مطلع مارس لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، الأمر الذي أدخل البلاد في مرحلة انقسام سياسي جديد.

محليا، سلطت الصحف بينها "الخليج" الضوء على تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان.

وتبادل الزعيمان خلال الاتصال التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والرفعة، وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الشعوب الإسلامية وشعوب العالم أجمع وهي تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار.