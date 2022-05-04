عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

القابضة للمياه: سرعة الإصلاح وحل شكاوى المواطنين أولوية الخط الساخن 125

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن، بدء من استقبالها من الخط الساخن ١٢٥ مرورا بعمليات المتابعة والإصلاح وحتى إغلاق الشكوى والتأكد من إتمام الحل، بمتابعة الخط الساخن مع المواطن.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، تقريرا عن أعداد الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ بمختلف محافظات الجمهورية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والشكاوى المتكررة أو ما يعرف بالمناطق الساخنة، ووجه بحلول عاجلة وسريعة وتوفير سيارات مياه مجهزة بالمناطق التى قد يحدث بها انقطاعات نتيجة كسور مفاجئة أو زيادة الاستهلاكات خلال فترة الأعياد والتى قد تسبب ضعف وانقطاع المياه بأطراف الشبكات فى بعض المناطق.

واستعرض التقرير إجمالي البلاغات الواردة للخط الساخن عن الفترة من يوم ٢٩ إبريل وحتى ٤ من مايو والذى بلغ نحو ١٤٧٦١ شكوى، موزعة على النحو التالى: (عدد ٩٤٤٢ استفسارات وشكاوى تتعلق بمياه الشرب تتضمن ٣٨٧٣ طلبا واستعلام واستفسارات، وعدد ٤٥٥٦ شكوى تتعلق بخدمات الصرف الصحى تتضمن ٩٣٣ طلبا واستفسارا، فيما بلغت عدد الشكاوى التى لا تخص الشركة نحو ٧٦٣ شكوى)، وتم التعامل مع جميع الشكاوى ونهوها فى حينه، بمعدل استجابة يتراوح ما بين ساعتين إلى ٨ ساعات.

وأوضح أن الشركة القابضة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن شكاوى وأعطال المياه والصرف الصحى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 بجميع المحافظات، والاتصال بالخط الساخن 175 لشكاوى الصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية، أو الإبلاغ عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW_125)، أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.hcww.com.eg وكذلك عبر رسائل صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عبر الرابط https://facebook.com/HCWWeg.

عيد الفطر مياة الشرب التواصل الاجتماعي الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة للمياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

كاف يوقف حكم الفيديو مهدي عبيد بسبب ضربة جزاء الأهلي أمام الرجاء

ارتفاع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 20 عاما

أستاذ اقتصاد: شراء مصر 44 طنا من الذهب خطوة إيجابية لمواجهة الأزمة العالمية

إثيوبيا تزعم تعرض سد النهضة لهجمات إلكترونية .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم 3-5-2022

عيار 21 يسجل 1140 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-5-2022

موضوعات متعلقة

وبعدين بقي.. خالد سليم يخطف الأنظار من سيارته

بإطلالة صيفية.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار عبر انستجرام

بصورة سيلفي.. شام الذهبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها عبر إنستجرام

من وسط الأشجار…جنا دياب تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

غدا.. انقطاع المياه عن مركز سمسطا ببني سويف لمدة 12 ساعة

إطلالة صباحية.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

شام الذهبي تنشر صورة قديمة تجمع زوجها مع والدتها أصالة

بصورة سيلفي.. كارمن سليمان تخطف الأنظار من سيارتها

ترشيحاتنا

فى ثانى أيام العيد.. إقبال كثيف على زيارة حدائق القناطر والمركز الثقافي

مجلس الأمن القومي الأوكراني: يستحيل إطلاق عملية عسكرية لتحرير ماريوبول حاليا

الملك يبدع.. ليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

الصحة: رفع الطاقة الاستيعابية لأقسام الرعاية بمستشفيات المؤسسة العلاجية بإضافة 90 سريرا

الأمطار لم تسقط منذ 18شهرا.. جفاف غير مسبوق يضرب مناطق في إثيوبيا

ذكر يغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر.. ردده عند استيقاظك من النوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلق أهلاوي من وفاق سطيف.. حكاية حكم تونسي أخرج المصري من الكونفدرالية

كيف انتهت حياة أحباء داليدا بالانتحار.. ولماذا قررت أن تفارق بنفس الطريقة؟

10 صور من حفل Maroon 5 بـ الأهرامات .. شاهد

وفاة والدته حزنا عليه.. كيف حرمت "قبلة" توفيق الدقن من البطولة المطلقة؟

فيديو

بعد الاعتداء على مسلمين في عيد الفطر.. إثيوبيا تعتقل 6 قادة سياسيين وأمنيين

حسين الجسمي يطرح أغنية جديدة احتفالا بعيد الفطر.. فيديو

كنت باخد عيدية 5 جنيه.. وفاء عامر تتحدث عن ذكرياتها مع العيد

فيديو جراف.. جاسوس إسرائيلي يخترق هاتف رئيس وزراء إسبانيا.. تفاصيل القصة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

محمود دياب

شر الحاجة وذل السؤال

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ