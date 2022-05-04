القابضة للمياه: سرعة الإصلاح وحل شكاوى المواطنين أولوية الخط الساخن 125

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية التعامل مع شكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن، بدء من استقبالها من الخط الساخن ١٢٥ مرورا بعمليات المتابعة والإصلاح وحتى إغلاق الشكوى والتأكد من إتمام الحل، بمتابعة الخط الساخن مع المواطن.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، تقريرا عن أعداد الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ بمختلف محافظات الجمهورية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والشكاوى المتكررة أو ما يعرف بالمناطق الساخنة، ووجه بحلول عاجلة وسريعة وتوفير سيارات مياه مجهزة بالمناطق التى قد يحدث بها انقطاعات نتيجة كسور مفاجئة أو زيادة الاستهلاكات خلال فترة الأعياد والتى قد تسبب ضعف وانقطاع المياه بأطراف الشبكات فى بعض المناطق.

واستعرض التقرير إجمالي البلاغات الواردة للخط الساخن عن الفترة من يوم ٢٩ إبريل وحتى ٤ من مايو والذى بلغ نحو ١٤٧٦١ شكوى، موزعة على النحو التالى: (عدد ٩٤٤٢ استفسارات وشكاوى تتعلق بمياه الشرب تتضمن ٣٨٧٣ طلبا واستعلام واستفسارات، وعدد ٤٥٥٦ شكوى تتعلق بخدمات الصرف الصحى تتضمن ٩٣٣ طلبا واستفسارا، فيما بلغت عدد الشكاوى التى لا تخص الشركة نحو ٧٦٣ شكوى)، وتم التعامل مع جميع الشكاوى ونهوها فى حينه، بمعدل استجابة يتراوح ما بين ساعتين إلى ٨ ساعات.

وأوضح أن الشركة القابضة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن شكاوى وأعطال المياه والصرف الصحى من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 بجميع المحافظات، والاتصال بالخط الساخن 175 لشكاوى الصرف الصحى بالقاهرة والإسكندرية، أو الإبلاغ عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW_125)، أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.hcww.com.eg وكذلك عبر رسائل صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عبر الرابط https://facebook.com/HCWWeg.