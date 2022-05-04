الاقتصاد السعودي.. نمو الناتج المحلي بنسبة 9.6% خلال الربع الأول من 2022

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الماضية بلغ 9.6% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من عام 2021 مدفوعًا بالارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7% وارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4%.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن النتائج التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء أوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا في المملكة حقق ارتفاعًا بلغت نسبته 2.2% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021 .

ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9% بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.9%.