ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب.. معلومات لا تعرفها عن موسيقار الأجيال

تحل اليوم ذكرى رحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب، الذي يعد أحد أفضل الموسيقيين في تاريخ الوطن العربي، وواحد من رواد هذا المجال.

ونرصد أبرز المعلومات عنه

١- ولد الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في الثالث عشر من شهر مارس وذلك في عام 1901 ، هو من مواليد مدينة القاهرة ووالده الشيخ محمد أبو عيسى والذي كان مؤذن وقارئ في مسجد سيدي الشعراني بباب الشعرية.

٢- التحق بفرقة فوزي الجزايرلي وأصبح يغني بين فصول المسرحيات وكان قد ترك دراسته وأسرته، ورغم بحث أسرته عنه لمحاولة إعادته إلى الدراسة لكنه هرب مع فرقة السيرك إلى دمنهور، والتحق بعد ذلك بنادي الموسيقى.



٣-في 1924، أتت لمحمد عبد الوهاب فرصة عمره، حيث التقى بأمير الشعراء أحمد شوقي مرةً أخرى والذي كان نقطة تحولٍ في حياته.



٤-وفي عام 1925، كانت بداية اعتراف المجتمع الفني بمحمد عبد الوهاب عندما استدعته سلطانة الطرب منيرة المهدية وطلبت منه إكمال تلحين روايةً لم يكملها سيد درويش قبل وفاته ألا وهي رواية كليوباترا.

٥-وفي عام 1972، سجل عبد الوهاب أول أسطوانةٍ من ألحانه وكلمات الشيخ يونس القاضي، “فيك عشرة كوتشينة”، وقد ظهر فيها تأثره بموسيقى سيد درويش.

٦-دخل عبد الوهاب عالم السينما بأول فيلمٍ غنائيٍ له (الوردة البيضاء) وعمره 29 عامًا، وأتبع هذا الفيلم بخمسة أفلامٍ أخرى، قام ببطولتها تمثيلاً وغناءً كان آخرها عام 1947 وعمره 43 عامًا.

٧-استدعى الرئيس المصري الأسبق أنور السادات الموسيقار محمد عبد الوهاب وطلب منه طلبًا رئاسيًا بتلحين النشيد الوطني، وأعاد الرئيس أنور السادات الطلب من عبد الوهاب بوضع نشيدٍ وطنيٍ جديد لمصر، وقد غمر الفرح محمد عبد الوهاب لهذا الطلب المشرّف، كما منحه السادات رتبةً عسكريةً فخريةً وهي رتبة لواء.

٨- تعاون الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب مع المطرب عبد الحليم حافظ وهو من منحه اسم حافظ بدلاً من اسم شبانة، وصف عبد الوهاب صوت عبد الحليم أنه شجي وسوف يكون له مستقبل كبير

٩- حتى نهاية فترة الأربعينات كانت الصحف تطلق على كل من عبد الوهاب وأم كلثوم العدوين، وكانت هناك الكثير من المحاولات للصلح بينهما بعد أن رفضت أن تغني أغنية أعطاها لها، إلى أن تم الصلح بأغنية “أنت عمري” التي لحنها عبد الوهاب لأم كلثوم كأول تعامل بينهما وحققت نجاحاً كبيراً.

١٠- وافته المنية في الرابع من مايو، عام “1991”؛ إثر إصابته وقتها بجلطةٍ دماغية.