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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيقولا معوض يضع مولودته الجديدة بنفس ذكرى رحيل والدته

نيقولا معوض
نيقولا معوض

نشر الفنان نيقولا معوض، صورة مع زوجته ومولودته الجديدة سييان بالتزامن مع ذكرى رحيل والدته وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقال نيقولا معوض : متل هاليوم من 10 سنوات، في 3/ 5 / 2012، خسرت أمّي، اليوم، بعد عشر سنين بالظبط، الله عطانا أوّل بنت، هدية من عندو، Céane سييان، وحقّق واحد من أجمل وعوده"، مستشهدًا بالآية التي وردت في إنجيل يوحنا الرسول وتقول: "أَنْتُمْ سَتَحْزَنُونَ، وَلكِنَّ حُزْنَكُمْ يَتَحَوَّلُ إِلَى فَرَحٍ.. رح ضلّ للأبد مندهش من عظمتك و ولاءَك، خلّونا نحنا التلاتة بصلواتكُن".

نيقولا معوض

وكان شارك الفنان نيقولا معوض بفيلمه Three Thousand Years of Longing في الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان.

الفيلم بطولة النجوم العالميين أدريس ألبا وتيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه خلال هذا العام، الفيلم من إخراج العالمي الحاصل على الأوسكار جورج ميلر.

تفاصيل مشاركة نيقولا معوض في مهرجان كان السينمائي

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وقد انتهى نيقولا من تصوير فيلم الرعب جدران للمخرج محمد بركة، وينتظر إطلاقه في دور العرض السينمائية خلال هذا العام، كما حقق فيلمه الأخير ماكو نجاحًا سينمائيًا كبيرًا على مستوى الجماهير والنقاد، كما تجاوزت إيراداته الـ ١٧ مليون جنيه مصري، ويعتبر الفيلم أولى بطولات نيقولا معوض في السينما المصرية.

ويشارك نيقولا معوض في بطولة فيلم جدران النجوم درة، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبد الحليم، وهو من تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج ياسر صلاح.

نيقولا معوض الفنان نيقولا معوض مهرجان كان مهرجان كان السينمائي Arts Entertainment

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