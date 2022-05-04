بعد إثارته للجدل.. أنشيلوتي يلمح بالاعتزال قريبا| تفاصيل

يبدو أن مسيرة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أوشكت على الانتهاء، حيث ألمح المدرب الإيطالي إلى اقتراب نهاية رحلته التدريبة.

وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات صحفية قبل ساعات من المواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي:" اعتزل التدريب بعد الرحيل عن ريال مدريد؟ نعم، ربما يحدث ذلك، ولكنني مستعد للبقاء هنا 10 أعوم إذا طلب مني النادي ذلك".

أضاف أنشيلوتي:" قد أدرب منتخبا مستقبلا، لكن بالطبع لن يكون في كأس العالم 2022، هذا الأمر سابق لأوانه".

هل يعتزل أنشيلوتي التدريب قريبا؟

أنشيلوتي لم يحدد موعدا محددا لاعتزاله التدريب سواء بعد عام أو 10 أعوام، ولكن حديثه على الاعتزال في هذا الوقت يؤكد أن كرة القدم ستفقد مدربا عظيما في السنوات القليلة المقبلة.

ريال مدريد قد يكون آخر نادٍ يدربه، بعدما أكد الإيطالي رغبته في الاتجاه لتدريب المنتخبات “حال عدم اعتزاله".

رغبة أنشيلوتي في الاتجاه لتدريب المنتخبات، هدفها كتابة تاريخ جديد يضاف لسجله الأسطوري، بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية رفقة الأندية الأوروبية آخر التتويج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني.

أنشيلوتي صاحب الـ 62 عاما، هو أول مدير فني في تاريخ كرة القدم يتوج بالدوريات الخمس الكبرى، حيث توج بالدوري الإيطالي مع ميلان 2004، وبلقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي 2010، ومع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي 2013، ومع بايرن ميونخ 2017 ، ومع ريال مدريد 2022.

أنشيلوتي يستهدف إنجازا جديدا مع ريال مدريد:

بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالي، يستهدف كارلو أنشيلوتي تحقيق إنجازا جديدا رفقة الملكي، بقيادته للفوز بلقب دوري الأبطال.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج فريق ريال مدريد للفوز على مانشستر سيتي بفارق هدفين في لقاء الليلة، لخطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب، انتهت بتفوق بهزيمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وينفرد فريق ريال مدريد بالرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يحل فريق إيه سي ميلان الإيطالي في المركز الثاني بـ 7 ألقاب.