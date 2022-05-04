كورونا يتوحش.. الصين تغلق 10% من محطات المترو لكبح انتشار الفيروس

أغلقت العاصمة الصينية، بكين، اليوم الأربعاء، عشرات محطات المترو، بنسبة 10% من إجمالي المحطات في البلاد، وخطوط الحافلات في حملتها لوقف انتشار كوفيد -19 وتجنب مصير شنجهاي حيث يخضع ملايين السكان لإغلاق صارم لأكثر من شهر.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تخوض الصين معركة شرسة ضد فيروس كورونا، الذي يعتقد أنه ظهر في مدينة ووهان أواخر عام 2019، وقد أعاق نموها وأضر بالشركات الدولية التي تستثمر هناك، وفقًا لأحدث التوقعات والبيانات.

وأعلنت مدينة تشنجتشو بوسط البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 12.6 مليون شخص ومصنع شركة آبل لتصنيع iPhone Foxconn (2354.TW)، قيودا مشددة لمكافحة فيروس كورونا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لتنضم إلى عشرات المدن الكبرى في ظل شكل من أشكال الإغلاق.

وأجرت 12 منطقة من أصل 16 منطقة في بكين الجولة الثانية من ثلاث جولات من الاختبارات هذا الأسبوع، بعد أن أجرت ثلاثة فحوصات الأسبوع الماضي.

وفي شنجهاي، وبعد مرور أكثر من شهر لا يزال يُمنع معظم الناس في أكبر مدينة في الصين من مغادرة مجمعاتهم السكنية.

ويُسمح لفرد واحد فقط من العائلة بالخروج في نزهة سريعة والتسوق لشراء البقالة.

وأظهرت أحدث البيانات أن شنجهاي سجلت 63 حالة جديدة خارج المناطق الخاضعة لقيود صارمة، مما يشير إلى أن أمامها طريق طويل قبل أن تصل إلى هدفها بعدم تسجيل وجود حالات لعدة أيام لتخفيف القيود بشكل كبير.

وتقول السلطات إن سياسة صفر كوفيد-19 تهدف إلى إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مشيرة إلى ملايين الوفيات من كوفيد خارج الصين، حيث تتخلى العديد من البلدان عن الاحتياطات لـ "التعايش مع كورونا" حتى مع انتشار العدو