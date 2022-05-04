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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

3 أضعاف ثمنه.. بيع ختم شمعي لإمبراطور صيني بسعر خيالي

3 أضعاف ثمنه.. بيع
3 أضعاف ثمنه.. بيع ختم شمعي لإمبراطور صيني بسعر خيالي

عرضت دار سوثبي للمزادات ختم الإمبراطور الصيني تشيان لونج المصنوع من مادة الشمع للبيع في مزاد عالمي بهونج كونج. 

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية اشتري أحد الأشخاص الختم بثلاثة أضعاف سعره المتوقع وبلغ 15 مليون جنيه إسترليني.

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 وكان متوقع بيع الختم الأملس البالغ قطره 4 بوصات والذي يعود للقرن الثامن عشر بمبلغ يقدر بـ 5  مليون جنيه إسترليني. 

ويحتوي الختم على نحت لوحش أسطوري يشبه الأسد، كما كتب عليه بالنقش الصيني: «الكنز الذي أعجب به جلالة الإمبراطور تشيان لونج».

واحتفظ بالختم الذي استخدم لطباعة اللوحات كعلامة على موافقة الإمبراطور طوال هذه العقود عدد من خبراء  الفن والتاريخ. 

وكان ختم الحجر الأملس جزءاً من مجموعة فنية جمعها الدبلوماسي الصيني السابق المقيم في لندن الدكتور وو كيوان، الذي توفي عام 1997.

 ختم الإمبراطور الصيني تشيان لونج 

وضاع الختم خلال الاضطرابات السياسية في الصين في أوائل القرن الماضي شاقاً طريقه إلى أوروبا.

وتم استخدام الأختام لتأمين الرسائل والوثائق الأخرى المصنوعة من الشمع في الغرب، لكن في الصين حل محل التوقيعات أو علامات الموافقة.

 ختم الإمبراطور الصيني تشيان لونج 

وقال نيكولاس تشاو، من دار سوثبي للمزادات إنه عندما رأى لأول مرة ختم الحجر الأملس في مجموعة Wou شعر أنه أصيب بصدمة كهربائية.

وأضاف: «رأيت هذا الختم مرات عديدة على العديد من اللوحات الأكثر أهمية في العالم؛ لذا فرحت جداً لرؤيته والعثور عليه». 

وبسبب إعادة شراء الصينين الجدد الأثرياء تراثهم المفقود ارتفع سعر فنهم بشكل صاروخي في السنوات الـ 15 الماضية.

ولم يتم الكشف عن اسم المشتري لختم الإمبراطور الصيني تشيان لونج المصنوع من مادة الشمع. 

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