نفط الكويت تدشن منصة رقمية لعرض مشاريع المحتوى المحلي

في خطوة تعتبر رائدة ولأول مرة على مستوى الكويت، دشنت شركة نفط الكويت منصة رقمية لعرض مشاريع المحتوى المحلي التي يمكن من خلالها لشركات القطاع الخاص الاطلاع على المشاريع التي يخطط القطاع النفطي طرحها خلال السنوات المقبلة.



وقالت مصادر حسب صحيفة«الأنباء» ان منصة المحتوى المحلي للقطاع النفطي هي منصة تفاعلية وتوعوية، ويأتي إطلاقها تنفيذا لخطط مؤسسة البترول الكويتية الى زيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد المحلي وتنميته من خلال خلق فرص استثمارية مجدية للقطاع الخاص.



وأشارت الى المنصة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارات الحالية والمستقبلية لمؤسسة البترول الكويتية من خلال تقديم توقعات الطلب المستقبلي لكل من مشاريع الشركات سواء في انتاج النفط والغاز او التكرير والبتروكيماويات.