قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بن جفير: القانون الجديد يعاقب قتلة الإسرائيليين بالمشنقة
مخدرات بـ 81 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات| صور
الموجة تقترب خلال ساعات.. احذروا الطقس الأربعاء والخميس
منال عوض: مركز الناصرية أول مركز في مصر والشرق الأوسط للتخلص من المخلفات الخطرة
نهاية رحلة أسطورية.. محمد صلاح يغادر ليفربول وريال مدريد خارج الحسابات
الهلال الأحمر يدفع بـ 2,820 طنًا من المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس أباتشي خطط توسع الشركة في مصر
روسيا قادرة على التأثير لوقف الحرب..الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من بوتين
الرئيس السيسي يستقبل نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية لشئون الاستكشاف
خروج محطة تحلية مياه بجزيرة قشم الإيرانية عن الخدمة جراء غارة جوية
نجوم أساءوا لفناني الزمن الجميل.. محمد رمضان ينتقد فريد شوقي وأحمد عبدالله يسيء لرشدي أباظة
شوبير يكشف صحة صدور حكم لـ زيزو في أزمته مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جيهان زكي: الثقافة ركيزة للأمن القومي وداعم للسياسة في أوقات الأزمات

جيهان زكي وزيرة الثقافة
جيهان زكي وزيرة الثقافة
أحمد البهى

أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن الثقافة تعد أحد ركائز الأمن القومي المصري، وتلعب دورًا هامًا كظهير للملفات السياسية في أوقات الأزمات، مؤكدة أن الثقافة ستظل جنبًا إلى جنب مع السياسة، وسندًا وضميرًا للأمة، وأن هدف الوزارة هو ترسيخ الأمل في غدٍ أفضل، وتحقيق العدالة الثقافية في وصول الخدمات إلى عقول ووجدان المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، لمناقشة خطة عمل الوزارة، خاصة ما يتعلق بتطوير قصور الثقافة، وتعزيز الوعي الثقافي والإبداعي، وترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب دعم جهود الدولة وتعزيز صورة مصر الحضارية على المستويين الإقليمي والدولي، بحضور النائب عماد الدين حسين، وكيل اللجنة، والنائبة إنجي أنور، وكيل اللجنة، والنائبة ضحى عاصي، أمين سر اللجنة، وأيضًا رؤساء القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة، الذين تولوا أيضًا الرد على استفسارات أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار.

وأكدت الدكتورة جيهان زكي أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروع تطوير شامل لمنظومة العمل الثقافي، يرتكز على عدد من المحاور الأساسية، تشمل إعادة هيكلة بعض القطاعات لضمان وضوح الاختصاصات وتحقيق التكامل بينها، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الثقافية، ودعم الأنشطة بالمحافظات لتحقيق العدالة الثقافية، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني المصري.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لأداء قصور الثقافة في المحافظات، لضمان التفاعل الحقيقي مع احتياجات المواطنين، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية أو التقارير الورقية، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة لآليات التنفيذ على الأرض وقياس أثر الأنشطة الثقافية في القرى والمراكز.

وأضافت الدكتورة جيهان زكي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بإعادة إحياء المسرح المدرسي، باعتباره أداة أساسية لبناء الوعي وصقل شخصية الطفل والنشء، مشيرة إلى أن المسرح يسهم في تعليم الأجيال مخارج الألفاظ وسلامة اللغة، باعتبارها القوام الأساسي للهوية الوطنية. كما أكدت أهمية تبسيط مفاهيم الهوية والانتماء والوطنية للأطفال والشباب، وربطها بذات الطفل وإحساسه بمجتمعه، حتى تصبح جزءًا من تكوينه الفكري والوجداني.

كما استعرضت الوزيرة التحديات التي تواجه الوزارة، وأبرزها ضعف التنسيق بين بعض الجهات التابعة، والحاجة إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز التواجد الثقافي في المحافظات، إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في جذب الشباب وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة ثريا البدوي، رئيسة لجنة الإعلام والثقافة، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة البرامج الثقافية في المحافظات وآليات تنفيذها، ومدى إسهامها في الوصول إلى جميع فئات المجتمع، بما يعزز دور الثقافة كقوة ناعمة في بناء الإنسان المصري.

وشددت رئيسة اللجنة على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية ثقافية شاملة، وأن قصور الثقافة تمثل أحد أهم أدوات الدولة لنشر الفكر المستنير، واكتشاف ودعم المبدعين، مع متابعة دقيقة لتنفيذ خطة الوزارة بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة، ويعزز الهوية الوطنية، ويبرز صورة مصر الحضارية أمام العالم

وزيرة الثقافة لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب جيهان زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

باركنسون
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

