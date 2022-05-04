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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت اليوم.. المفوضية الأوروبية تقترح حظرا تدريجيا على النفط الروسي.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا نحو البحر الشرقي.. وقِسّ مزيف يخترق حماية ملكة بريطانيا

صحف الكويت
صحف الكويت

صحف الكويت اليوم:

مصر.. المالية: الصكوك السيادية تسهم في خفض تكلفة تمويل المشروعات التنموية
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًّا نحو البحر الشرقي
بريطانيا: روسيا تنشر 22 مجموعة قتالية قرب إيزيوم في أوكرانيا
الأمريكي كريستوفر كافولي قائداً جديداً لـ «الناتو»
العراق: السيطرة على الوضع في سنجار

تناولت الصحف الكويتية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، عددًا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ففي الشأن المصري، قالت صحيفة "الأنباء"، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أن الدولة تحرص على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية بما يسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية.

وأوضح - في بيان بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية -أن ذلك يتم من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، بما يتسق مع جهود الدولة بتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.

صحف الكويت: الرئيس السيسي: جماعة الإخوان هددت الجيش باستهداف أمن مصر 3 مرات.. وتركي الفيصل يطالب بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني مثل روسيا

اكتشاف جاسوس روسي في هيئة الأركان الأوكرانية.. الاحتلال الإسرائيلي يغلق الضفة وغزة اعتبارا من الغد.. الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وفي الشأن العربي، أفادت صحيفة "الوطن، بأن وزارة الدفاع العراقية أعلنت، أمس الثلاثاء، أن قوات الجيش والشرطة تفرضان سيطرتهما على قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي البلاد، بعد يوم من الاشتباكات العنيفة مع قوات ما يُعرف بـ"اليبشة"، خلفت قتلى وجرحى.

ومن صحيفة "الأنباء"، فبعد ساعات من عيد الفطر، نغصت الفيضانات والأمطار والرياح على قاطني الخيام خصوصا وسكان شمال سورية عموما استعداداتهم للعيد بعد انقضاء شهر رمضان.

وتركزت العاصفة الممطرة القوية على مناطق «الباب، أعزاز، جرابلس»، بريفي حلب الشمالي والشرقي وأجزاء من ريف ادلب، وتسببت في تضرر العديد من المخيمات وانتشار السيول واقتلاع عشرات الخيام للنازحين، حيث دعا الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» أهالي المخيمات إلى تثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه لحمايتهم وأطفالهم، وعدم إشعال النار في محيط الخيام.

الشأن العالمي

عالميَا، قالت صحيفة "الراي"، إن المفوضية الأوروبية اقترحت فرض حظر تدريجي على النفط ومشتقات النفط الروسية واستبعاد 3 مصارف روسية إضافية منها مصرف «سبيربنك» من نظام سويفت العالمي، في إطار حزمة جديدة من العقوبات، حسبما أعلنت اليوم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين.

وقالت أمام البرلمان الأوروبي إن استهداف "مصارف روسية ذات أهمية نظامية أساسية للنظام المصرفي الروسي» سيعزّز «عزل روسيا بشكل كامل» ويضعف من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

وأضافت "سنتخلى تدريجيًا عن شحنات النفط الخام الروسية في غضون 6 أشهر وتلك الخاصة بالمنتجات المكررة بحلول نهاية العام".

ومن صحيفة "الوطن"، أطلقت كوريا الشمالية، مقذوفًا غير محدد باتجاه الشرق، بحسب ما أعلنت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء.

وقالت رئاسة الأركان في بيان إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً غير محدد باتجاه الشرق"، من دون مزيد من التفاصيل.

فيما ذكرت صحيفة "الأنباء"، أن حلف شمال الأطلسي أعلن، أمس الثلاثاء، تعيين الجنرال في الجيش الأمريكي كريستوفر كافولي قائدًا أعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وسط تصاعد التوتر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووافق مجلس شمال الأطلسي "الناتو" على تعيينه وسيخلف الجنرال تود د. وولترز خلال حفل تسلم وتسليم هذا الصيف في المقر العام الكبير للقوات الحليفة في أوروبا قرب مونس في بلجيكا.

ومن صحيفة "القبس"، كشفت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أن روسيا نشرت 22 مجموعة قتال تكتيكية قرب مدينة إيزيوم في شرق أوكرانيا في محاولة للتوغل على طول المحور الشمالي في منطقة دونباس.

وفي تقرير متابعة على "تويتر"، ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أنه من المرجح أن تكون روسيا تعتزم التحرك إلى ما بعد إيزيوم للسيطرة على مدينتي كراماتورسك وسفرودونتسك.

ومن صحيفة "الجريدة"، قال الجيش البريطاني، أمس الثلاثاء، إنه فتح تحقيقا بعد ورود أنباء عن أن رجلا كان يتظاهر بأنه قس قضى ليلة في ثكنة مع جنود مكلفين بحماية الملكة إليزابيث بالقرب من مقر إقامتها بقلعة وندسور.

وذكرت صحيفة "صن"، أن المحتال سُمح له بالدخول إلى ثكنات حرس كولدستريم دون إظهار أي أوراق ثبوتية أو وثائق هوية، ثم تناول الطعام واحتسى الشراب وتبادل القصص مع الجنود.

مصر الكويت كوريا الشمالية بريطانيا روسيا أوكرانيا

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