ذكرى وفاة سهير القلماوي.. محطات في حياة أول فتاة تلتحق بجامعة الملك فؤاد الأول

يصادف اليوم ذكرى وفاة الدكتورة سهير القلماوي وهي أول فتاة تلتحق بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليا) في مثل هذا اليوم 4 مايو 1997م ولدت الدكتورة سهير القلماوي في 20 يوليو 1911 ، لأب يعمل طبيباً في مدينة طنطا و أم شركسية .



حصلت على البكالوريا من مدرسة (كلية البنات الأمريكية) وفي عام 1929 كانت أول فتاة تلتحق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً) حيث التحقت بكلية الآداب التي كان عميدها طه حسين ، واختارت قسم اللغة العربية الذي كان يرأسه ، و كانت البنت الوحيدة بين 14 زميل من الشباب في قسم اللغة العربية بكلية الآداب وكانت تتفوق عليهم .

كانت أول بنت مصرية تحصل على شهادة الدكتوراه في الأدب ، و اختصت رسالتها علي رواية ألف ليلة وليلة ، كانت عقليتها المتفتحة سبباً وراء رعاية عميد الأدب العربي لها ، وهذا ساعدها إلى أن تكون محرر مساعد في مجلة الجامعة المصرية ، و وصلت بعدها إلى أن أصبحت رئيس تحرير المجلة و بالرغم من صغر سنها في تلك الفترة إلا أنها و من ذلك الحين خطت أولى خطواتها إلى مجال الصحافة ، فقد بدأت تكتب في مجلات (الرسالة) و (الثقافة) و(أبولو) وهي في السنة الثالثة من دراستها الجامعية.



تولت منصب أستاذ الأدب العربي الحديث بكلية الآداب عام 1956 ، ثم منصب رئيس قسم اللغة العربية عام 1958 كما تولت الإشراف على "دار الكتاب العربي"، ثم الإشراف على مؤسسة التأليف و النشر في عام 1967 و أسهمت في إقامة أول معرض دولي للكتاب بالقاهرة عام 1969 و الذي يشمل على الأخص جناحا خاص بالأطفال و هو ما استمر بعد ذلك ليصبح فيما بعد المعرض السنوي لكتب الطفل ، و في عام 1979 أصبحت عضواً بمجلس الشعب عن دائرة حلوان ، و شاركت في عضوية مجلس اتحاد الكتاب ، واختيرت عضواً بالمجالس المصرية المتخصصة كما مثلت مصر في العديد من المؤتمرات الدولية.

أحاديث جدتي ، ألف ليلة وليلة ، أدب الخوارج ، في النقد الأدبي ، الشياطين تلهو ، ثم غربت الشمس ، المحاكاة في الأدب ، العالم بين دفتي كتاب و ذكرى طه حسين.

حصلت سهير القلماوي على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 1977.

رحلت الدكتورة سهير القلماوي عن الحياة في 4 مايو سنة 1997.